Пит Хайнс: "В 2011-м году наш Skyrim бросил вызов Call of Duty - и мы смогли победить"

В недавнем интервью dbltap бывший глава маркетинга Bethesda Пит Хайнс вспомнил, как студия решилась выпустить The Elder Scrolls 5: Skyrim всего через несколько дней после релиза Call of Duty: Modern Warfare 3 в 2011 году.

Тогда многим казался такой шаг настоящим самоубийством и компанию убеждали, что их RPG не выдержит конкуренции с одной из самых популярных серий шутеров:

Если бы мне давали по пятаку каждый раз, когда кто-то говорил, что "Morrowind никогда не будет работать на Xbox" или "Skyrim не выживет, состязаясь с Call of Duty"...



Все уверяли меня: "Все будут играть в Call of Duty, никто не купит вашу игру". А я отвечал: "Я понимаю, что это крупный бренд, но их игра не лучше. Я выступлю против них. Я потрачу деньги на маркетинг против этих ребят. Я никогда не потрачу и близко столько, сколько они, и я всё равно могу выиграть.

Хайнс отметил, что сомнения сопровождали Bethesda и раньше - например, в 2006 году издателю советовали не выпускать Oblivion весной, ведь "в этот сезон игры не выходят". Тем не менее проект тоже стал успешным.

Modern Warfare 3 вышла 8 ноября 2011 года, а Skyrim - 11 ноября. Вопреки опасениям, Skyrim не только выстояла, но и превратилась в культовую игру, которая до сих пор остаётся популярной и живёт благодаря мод-сообществу.