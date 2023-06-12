Продажи The Elder Scrolls 5: Skyrim превысили 60 млн копий ©

В интервью IGN глава студии Bethesda Тодд Говард похвастался, что продажи Skyrim превысили 60 миллионов копий.

Этот впечатляющий результат включает в себя все издания игры, выпущенные с момента ее выхода в 2011 году:

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (2016)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (2017)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (2021)

Различные издания игры вышли на PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.

Bethesda уже более десяти лет предлагает нам последовательные обновленные версии своего блокбастера, портируя их на новые аппаратные платформы. Некоторые геймеры жалуются на это, но постоянно растущие показатели продаж говорят о том, что спрос на них есть.

На самом деле, игра продолжает пользоваться огромной популярностью - вчера на Steam в самое жаркое время дня в The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition одновременно играли более 30 000 человек (в это число входят и игроки Anniversary Edition). Это результат, о котором большинство последних новинок могут только мечтать. Тем более, что речь идет об игре, предназначенной исключительно для одиночной игры.