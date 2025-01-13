Расширение Коллегии бардов - новый мод на Скайрим размером с DLC получил русский перевод

Сегодня состоялся релиз русского перевода от Хладной Гавани.
Наша команда рада представить перевод на русский язык большого мода для TES V: Skyrim — Bards College Expansion!
8000+ строк перевода, 4+ месяца работы. Наслаждайтесь.
О моде
Овладейте бардовским ремеслом, и Девять владений будут веками воспевать ваши подвиги!
После долгого отсутствия архибард Следриг и его свита вернулись в Скайрим, чтобы снова вести дела в Коллегии бардов и делиться знаниями.
Особенности мода
— Новая основная сюжетная линия Коллегии бардов теперь соответствует масштабу и интригам других гильдий в Скайриме.
— Профессиональная английская озвучка (более 4000 строк диалогов).
— Играйте на музыкальных инструментах. Зарабатывайте деньги, выступая перед публикой, или вдохновляйте своей игрой союзников в бою.
— Тренируйте Голос: используйте новый артефакт, чтобы соединить свои Крики в потрясающую разрушительную Песню. Изучайте новые Крики и улучшайте их с помощью Резонансных кристаллов.
— Ваши подвиги будут увековечены в песнях: распространяйте свою славу по всему Скайриму. Завершив важное задание, попробуйте поговорить с Олвусом, чтобы сочинить балладу о ваших деяниях. Барды будут распевать ваши песни на городских площадях всех крупных городов.
— Станьте эмиссаром: используя верные слова, вы сможете манипулировать другими для достижения своих целей. Помогите Коллегии бардов стать влиятельной политической силой в Скайриме.
— Участвуйте в Дуэлях остроумия: учите новые оскорбления и колкие ответы, сражаясь с другими бардами в словесных поединках. Побеждайте, а деньги и слава не заставят себя ждать!
— По мере продвижения вы будете постепенно знакомиться с новыми механиками, получать новые возможности и награды.
— Мод Bards College Expansion органично сочетается с базовой игрой, дополнениями и многими другими модами сообщества.
Спасибо за проделанную работу! Вы все молодцы ^_^