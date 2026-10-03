Разработчик Skyrim раскрыл удивительную статистику: 30% игроков сразу бросали сюжет и уходили исследовать мир

Бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит рассказал об одной из самых показательных особенностей игры. По словам разработчика, около 30% игроков сразу после выхода из стартового подземелья не отправлялись в Ривервуд, как предполагали создатели, а просто уходили исследовать окружающий мир.

Несмит назвал эту цифру «довольно ошеломляющей». Разработчикам пришлось заранее учитывать таких игроков и сделать так, чтобы Skyrim продолжала нормально работать даже в том случае, если человек полностью игнорирует рекомендуемый путь и отправляется куда угодно.

Именно свободу Несмит считает одной из главных особенностей Skyrim. Игрок мог практически сразу после начала приключения свернуть с основного маршрута, отправиться в горы, искать руины, исследовать поселения или просто идти в неизвестном направлении.

При этом такая свобода требовала от разработчиков огромного количества работы. Квесты и окружающий мир должны были корректно реагировать на действия игрока независимо от того, в каком порядке он выполняет задания и куда отправляется.

По словам Несмита, команда старалась сделать игру максимально гибкой и предусмотреть как можно больше подобных ситуаций. В итоге подход Bethesda сработал: даже спустя 15 лет Skyrim остаётся популярной именно благодаря тому, что не заставляет игрока строго следовать одному пути.