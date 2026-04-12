Разработчик Skyrim заявил, что уход Тодда Говарда станет серьезным испытанием для Bethesda

Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim Брюс Несмит считает, что студия Bethesda Game Studios ощутит серьезные последствия, когда ее многолетний руководитель Тодд Говард однажды покинет компанию. По его словам, влияние Говарда на разработку игр настолько велико, что его отсутствие неизбежно скажется на работе студии.

В интервью Несмит рассказал, что Говард традиционно участвует практически во всех аспектах создания проектов Bethesda. Он объяснил, что глава студии придерживается подхода, при котором держит под контролем практически каждую часть разработки, уделяя особое внимание тем элементам, которые считает наиболее важными.

По словам разработчика, Говард на протяжении всей карьеры испытывал трудности с делегированием и «отпусканием» процессов. Он старается быть в курсе всех этапов производства, из-за чего иногда команда не может двигаться дальше, пока руководитель лично не ознакомится с определенным элементом проекта.

Несмит отметил, что, несмотря на такую систему, студии удавалось выпускать игры вовремя — что является редкостью в игровой индустрии, где задержки проектов происходят довольно часто. Однако такая модель работы означает, что после ухода Говарда студия неизбежно почувствует изменения.

Тодд Говард давно стал одним из самых узнаваемых лиц Bethesda. Именно он обычно представляет новые крупные RPG компании на презентациях и игровых мероприятиях. При этом сам разработчик ранее намекал, что The Elder Scrolls VI может стать для него последним проектом в карьере. В то же время он не раз упоминал, что у серии Fallout есть будущее и новые игры франшизы со временем обязательно появятся.