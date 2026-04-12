ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 626 оценок

Разработчик Skyrim заявил, что уход Тодда Говарда станет серьезным испытанием для Bethesda

IKarasik IKarasik

Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim Брюс Несмит считает, что студия Bethesda Game Studios ощутит серьезные последствия, когда ее многолетний руководитель Тодд Говард однажды покинет компанию. По его словам, влияние Говарда на разработку игр настолько велико, что его отсутствие неизбежно скажется на работе студии.

В интервью Несмит рассказал, что Говард традиционно участвует практически во всех аспектах создания проектов Bethesda. Он объяснил, что глава студии придерживается подхода, при котором держит под контролем практически каждую часть разработки, уделяя особое внимание тем элементам, которые считает наиболее важными.

По словам разработчика, Говард на протяжении всей карьеры испытывал трудности с делегированием и «отпусканием» процессов. Он старается быть в курсе всех этапов производства, из-за чего иногда команда не может двигаться дальше, пока руководитель лично не ознакомится с определенным элементом проекта.

Несмит отметил, что, несмотря на такую систему, студии удавалось выпускать игры вовремя — что является редкостью в игровой индустрии, где задержки проектов происходят довольно часто. Однако такая модель работы означает, что после ухода Говарда студия неизбежно почувствует изменения.

Тодд Говард давно стал одним из самых узнаваемых лиц Bethesda. Именно он обычно представляет новые крупные RPG компании на презентациях и игровых мероприятиях. При этом сам разработчик ранее намекал, что The Elder Scrolls VI может стать для него последним проектом в карьере. В то же время он не раз упоминал, что у серии Fallout есть будущее и новые игры франшизы со временем обязательно появятся.

20
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
ojibra_6y3oba
В лучшую сторону

11
Nomen Ipsum
Ну если постоянно перевыпускать скайримы, то еше бы не выпускать вовремя)

11 лет прошло с фола 4, подделки в виде 76 им шелтера не в счет, и 15 лет скайримом кормятся. Ну серьезно? Успевают выпускать игры, когда буквально просрали разработку основных игр и потеряв репутацию со старфилдом, выпустив сырой продукт, который зашел только любителям релаксации в мертвых мирах, который по онлайну проигрывает скайриму и на равных с фоллом 4, который проигрывает даже bannerlordу, который, считай, инди-проект с вечным допиливанием?

Да. Успеваете. Под присмотром Тодда. Кофе брейк устраивать и в инсте сидеть, пока старый не видит они успевают) И деньги на предзаказах хомяков делать)

5
Жора ВОР

Тодда Говарда нужно выгнать из Bethesda, он больше там не нужен.

4
Властелин Сосцов

и окажется, что он был главной палкой в колесе беседки? да нее, быть не может это Тодд локомотив беседки

3
potter790

Это да, кто Скайрим то продавать будет. Лучше него с этим же никто не справится. )

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ