Разработчики Bethesda вспомнили "золотую эпоху" после Skyrim: "Студия была как чемпионская команда"

Сотрудники Bethesda Game Studios с ностальгией рассказали о периоде между релизами The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, назвав его одним из лучших этапов в истории студии.

По словам ведущего дизайнера и сценариста Эмиля Пальяруло, во время работы над Skyrim команда достигла пика внутренней синергии. Он сравнил коллектив с чемпионским составом бейсбольной команды Boston Red Sox в Мировой серии — настолько слаженно, по его мнению, работали разработчики. Внутри студии царило ощущение, что каждый способен «вести корабль», а коммуникация и скорость принятия решений находились на максимально высоком уровне.

Продюсер Анджела Браудер добавила, что переход от Fallout 3 к Skyrim, а затем к Fallout 4 стал временем профессионального роста. С каждым проектом, по её словам, улучшались не только навыки команды, но и сам производственный процесс. Несмотря на оглушительный успех Skyrim, разработчики не позволили себе «почивать на лаврах» и продолжили пересматривать подходы к созданию игр.

Именно этот накопленный опыт и внутренняя сплочённость, как считают ветераны студии, стали фундаментом для разработки Fallout 4 и дальнейших проектов компании.