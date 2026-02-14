Разработчики Bethesda вспомнили "золотую эпоху" после Skyrim: "Студия была как чемпионская команда"

Сотрудники Bethesda Game Studios с ностальгией рассказали о периоде между релизами The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, назвав его одним из лучших этапов в истории студии.
По словам ведущего дизайнера и сценариста Эмиля Пальяруло, во время работы над Skyrim команда достигла пика внутренней синергии. Он сравнил коллектив с чемпионским составом бейсбольной команды Boston Red Sox в Мировой серии — настолько слаженно, по его мнению, работали разработчики. Внутри студии царило ощущение, что каждый способен «вести корабль», а коммуникация и скорость принятия решений находились на максимально высоком уровне.
Продюсер Анджела Браудер добавила, что переход от Fallout 3 к Skyrim, а затем к Fallout 4 стал временем профессионального роста. С каждым проектом, по её словам, улучшались не только навыки команды, но и сам производственный процесс. Несмотря на оглушительный успех Skyrim, разработчики не позволили себе «почивать на лаврах» и продолжили пересматривать подходы к созданию игр.
Именно этот накопленный опыт и внутренняя сплочённость, как считают ветераны студии, стали фундаментом для разработки Fallout 4 и дальнейших проектов компании.
Игра отличная.
Благодаря мододелам, и что они сделали такую отличную, основу для модинга.
Если бы не все эти мододелы, игра бы так не была бы популярна.
И не смогли бы продавать, одно и тоже.
Вот чего не дать возможность в скайриме свободу действий мододелам.
Вроде они до сих пор не сделали нормальный инструмент для модинга. Хотя могу ошибаться, ну вроде не слышал, что есть.
Ну, касательно перехода от Skyrim к Fallout 4 - это не рост, а деградация, ибо, в сравнении со "Скайримом", четвёртый "Фоллыч" гораздо слабее вышел (да и в серии Fallout "четвёрку" середнячком можно назвать, не более).
Ясненько.
Споткнулись они конкретно о фол4, не их это. Хоть шутерка и исследование получились неплохими, рпг и сценарий во многом хуже фол3.
И выпустили четверку