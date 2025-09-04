Разработчики Nexus Mods приступили к интеграции поддержки Skyrim в свое новое приложение

Команда разработчиков нового кросс-платформенного приложения Nexus Mods сообщила о начале работ по интеграции поддержки The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Эта игра была одной из самых запрашиваемых пользователями.



На данный момент реализован только начальный этап — в версии приложения 0.16.3 появилась возможность обнаружения установленной Skyrim Special Edition, однако функции управления модификациями пока не добавлены. Разработчики закладывают основу для будущей полноценной поддержки.



Новое приложение со временем должно заменить текущий менеджер модов Vortex. Уже сейчас оно работает с такими играми, как Stardew Valley и Cyberpunk 2077, а также ведется работа над поддержкой Baldur's Gate 3 и Mount & Blade II: Bannerlord.



Последнее обновление также принесло другие улучшения. Была добавлена функция пакетного выделения файлов, появились всплывающие уведомления для подтверждения выполненных действий и были внесены различные технические изменения для повышения производительности и улучшения совместимости с играми на Linux. Разработчики также исправили ряд ошибок, о которых сообщало сообщество.