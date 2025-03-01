Ривервуд из Skyrim, воссозданный на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite

Пользователь YouTube с ником Leo Torres опубликовал новый видеоролик, в котором можно увидеть Ривервуд из Skyrim на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite. Это позволит вам представить, как может выглядеть ремейк Skyrim, созданный на базе Unreal Engine 5.

Это видео является частью масштабного проекта по созданию более реалистичной и детализированной версии Тамриэля. В этом ремейке окружающая среда в 16 раз превосходит по детализации оригинал.

Художник воплотил эту сцену в жизнь с помощью Unreal Engine 5.4 и RTX 3090. В процессе работы он объединил готовые модели с созданными в Blender пользовательскими ассетами. Для всех моделей и растений был использован Nanite. Для освещения и отражений был применён Lumen.

Единственный минус заключается в том, что эти воссоздания не доступны для широкой публики. Поэтому, к сожалению, вы не можете скачать их и запустить. Они были созданы для демонстрации в портфолио.