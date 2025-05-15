Руководитель Skyrim вспоминает, как Bethesda работала "на износ", чтобы сделать игру всего на 4,8 ГБ

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — это не только огромная игра по масштабу, но и по размеру файлов. При переносе игры на современные платформы великолепный ремастер увеличил размер файлов до 125 ГБ.

Однако в интервью VideoGamer дизайнер Oblivion и Skyrim Брюс Несмит вспоминает масштабную задачу по размещению игры The Elder Scrolls 2011 года на одном двухслойном DVD, ограничив размер файла игры максимум 7 ГБ. В конце концов, команде удалось втиснуть всю игру всего в 4,8 ГБ на Xbox 360.

Сегодня Special Edition той же игры весит около 22 ГБ со всеми ранее выпущенными DLC, но Несмит все еще вспоминает огромные усилия Bethesda, чтобы сделать игру доступной для всех игроков напрямую с одного диска.

Вы можете поблагодарить наших программистов и художников, потому что они работали не покладая рук, чтобы добиться этого: методы сжатия, оптимальное повторное использование ресурсов. Мы действительно выжимали максимум на Xbox 360.

Несмит рассказал, что было «действительно сложно заставить Skyrim работать на двух консолях», поскольку пришлось приложить титанические усилия, чтобы выпустить печально известный ужасный порт для PlayStation 3 даже в том состоянии, в котором он вышел.

Перенося Skyrim на Xbox One и PlayStation 4, Bethesda не только повысила качество ресурсов, но и внедрила новые эффекты, такие как шейдеры сверкающего снега и другие незначительные дополнения. Хотя основная программа игры занимала очень мало места, улучшенная версия эпической RPG была более чем в 4 раза больше по размеру файлов.

На фоне The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered это сравнение смехотворно, поскольку недавно выпущенная новая версия RPG значительно увеличивает размер файлов оригинальной игры с 4 ГБ до колоссальных 125 ГБ. Несмит повторяет, что подавляющее большинство размеров всех современных игровых файлов обусловлено невероятно высоким качеством графики. 3D-модели управляют миллионами полигонов, 4K-текстуры безумно большие, а звук также занимает «значительное место».