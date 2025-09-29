"Skyrim-бабушка" перестанет выпускать новые видео - ей скоро 90 лет

YouTube-блогер устала от игры

Старейшая летсплейщик The Elder Scrolls 5: Skyrim Ширли Карри, известная в интернете под прозвищем «Skyrim-бабушка», объявила о прекращении выпуска новых видео по RPG от Bethesda. Карри заявила, что тайтл ей наскучил.

Кроме того, блогер рассказала, что перестанет записывать ролики по Skyrim в том числе и потому, что совсем скоро ей исполнится 90 лет. Кроме того, зрители Карри больше не общаются с ней так, как раньше.

Мне скоро исполнится 90 лет. Каждый раз, когда у меня появляется новая идея, как обыграть историю в Skyrim… я могу создать одного, двух или трех новых персонажей, а потом мне снова становится скучно. Поэтому я больше не буду выкладывать ничего по Skyrim.



Я устала, мне больше не весело, наверное, из-за всех этих детишек. Все, что я слышу: «Привет, бабушка, люблю тебя, бабушка». Не ради этого я трачу свое время на создание и загрузку видео.

Ширли Карри уже объявляла о прекращении выпуска роликов для своего канала в сентябре 2024 года, однако позднее вернулась к любимому хобби. Например, бабуля пыталась играть в ремастер Oblivion, но бросила из-за управления.

Ранее автор Windows Central Джез Корден рассказывал, что The Elder Scrolls 6 уже «вполне играбельна», однако дата релиза долгожданной RPG по-прежнему не раскрывается. Bethesda обещала добавить Ширли Карри в игру в качестве NPC.