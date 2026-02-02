Skyrim наконец избавляется от фантомов: мод исправляет старый баг с NPC и дверями

Даже спустя 15 лет после выхода Skyrim движок Bethesda продолжает удивлять странностями. Одним из заметных визуальных багов была анимация NPC при открытии дверей и переходе между локациями. В момент исчезновения персонажей перед загрузочным экраном игра запускала эффект плавного затухания прозрачности, но это приводило к поломке теней, странному свечению волос и «фантомному» виду NPC, особенно заметному ночью или в тёмных помещениях.

Моддер под ником wSkeever выпустил небольшое исправление, которое устраняет этот визуальный баг. Теперь персонажи корректно исчезают при переходе между локациями без яркого свечения и нарушений теней. Автор отмечает, что патч минимален, но сильно улучшает атмосферу игры, возвращая Skyrim привычное погружение и атмосферу средневекового фэнтези без отвлекающих визуальных глюков.

Мод доступен для установки уже сейчас и совместим с большинством популярных сборок игры.