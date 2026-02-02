ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 417 оценок

Skyrim наконец избавляется от фантомов: мод исправляет старый баг с NPC и дверями

butcher69 butcher69

Даже спустя 15 лет после выхода Skyrim движок Bethesda продолжает удивлять странностями. Одним из заметных визуальных багов была анимация NPC при открытии дверей и переходе между локациями. В момент исчезновения персонажей перед загрузочным экраном игра запускала эффект плавного затухания прозрачности, но это приводило к поломке теней, странному свечению волос и «фантомному» виду NPC, особенно заметному ночью или в тёмных помещениях.

Skyrim SE "Фикс исчезновения NPC в дверях

Моддер под ником wSkeever выпустил небольшое исправление, которое устраняет этот визуальный баг. Теперь персонажи корректно исчезают при переходе между локациями без яркого свечения и нарушений теней. Автор отмечает, что патч минимален, но сильно улучшает атмосферу игры, возвращая Skyrim привычное погружение и атмосферу средневекового фэнтези без отвлекающих визуальных глюков.

Мод доступен для установки уже сейчас и совместим с большинством популярных сборок игры.

8
13
Комментарии:  13
Legend_of_the_Hero

А ещё можно было мододелам сделать так, чтобы NPS заходили за дверь, затем дверь закрывалась и они уже исчезали бы за ней, а не перед дверью.

5
Sheffskiy

гениально, почему ты не работаешь в беседочке?!

1
Ниалот Нзотович

Можно да неможно, тогда придется открывать дверь полностью, чтобы NPC прошел, как ты отразишь за ней НЕПРОГРУЖЕННУЮ локацию?

3
Badghost Ниалот Нзотович

Абсолютной тьмой делаешь и всё, это же условность или можно сделать чтобы боком в щель пролезали, но понадобится новая анимация

4
bysaturn

Я один не вижу никакой разницы, кроме другого момента исчезновения? Имхо, бессмысленно.

4
Destroited
1
ALEX-220

по мне ваще бесполезный мод

ldssa jbcfsgfhd

а что изменилось то? 🧐

Egik81

Как известно иногда занимаются не тем чем нужно. И это как раз такой пример.