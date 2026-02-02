Skyrim наконец избавляется от фантомов: мод исправляет старый баг с NPC и дверями

Даже спустя 15 лет после выхода Skyrim движок Bethesda продолжает удивлять странностями. Одним из заметных визуальных багов была анимация NPC при открытии дверей и переходе между локациями. В момент исчезновения персонажей перед загрузочным экраном игра запускала эффект плавного затухания прозрачности, но это приводило к поломке теней, странному свечению волос и «фантомному» виду NPC, особенно заметному ночью или в тёмных помещениях.
Моддер под ником wSkeever выпустил небольшое исправление, которое устраняет этот визуальный баг. Теперь персонажи корректно исчезают при переходе между локациями без яркого свечения и нарушений теней. Автор отмечает, что патч минимален, но сильно улучшает атмосферу игры, возвращая Skyrim привычное погружение и атмосферу средневекового фэнтези без отвлекающих визуальных глюков.
Мод доступен для установки уже сейчас и совместим с большинством популярных сборок игры.
А ещё можно было мододелам сделать так, чтобы NPS заходили за дверь, затем дверь закрывалась и они уже исчезали бы за ней, а не перед дверью.
гениально, почему ты не работаешь в беседочке?!
Можно да неможно, тогда придется открывать дверь полностью, чтобы NPC прошел, как ты отразишь за ней НЕПРОГРУЖЕННУЮ локацию?
Абсолютной тьмой делаешь и всё, это же условность или можно сделать чтобы боком в щель пролезали, но понадобится новая анимация
Я один не вижу никакой разницы, кроме другого момента исчезновения? Имхо, бессмысленно.
по мне ваще бесполезный мод
а что изменилось то? 🧐
Как известно иногда занимаются не тем чем нужно. И это как раз такой пример.