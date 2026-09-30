Skyrim осталась без спин-оффа из-за The Elder Scrolls Online - ветеран Bethesda раскрыл причину

The Elder Scrolls 5: Skyrim так и не обзавелась отдельным спин-оффом, как Fallout 3 с Fallout: New Vegas. По словам со-ведущего дизайнера Skyrim Курта Кульмана, во многом это связано с The Elder Scrolls Online. В разговоре с FRVR он отметил, что MMORPG фактически занимала фанатов серии, пока Bethesda работала над другими проектами.

«Я действительно думаю, что The Elder Scrolls Online сняла напряжение. Появился новый продукт по Elder Scrolls, и он был постоянным. Контент создавался непрерывно». — заявил Кульман

Он добавил, что хотя серия всегда ассоциировалась с одиночными играми, для многих игроков именно Online стал основным опытом знакомства с The Elder Scrolls.

Второй причиной Кульман назвал успех и признание New Vegas, из-за которых возникло нечто вроде соперничества между Bethesda и Obsidian. По его словам, сложилось восприятие: «Кто делает Fallout лучше? Дайте это Obsidian». Кульман считает, что создатель серии Тодд Говард не хотел повторения такой ситуации внутри The Elder Scrolls и очень бережно относится к франшизе.

Недавно подтвердилось, что Obsidian вместе с Bethesda начала работу над новой игрой Fallout. При этом The Elder Scrolls Online продолжит развиваться, хотя серьёзные сокращения в Zenimax Online изменили масштаб будущих добавлений. The Elder Scrolls 6 по-прежнему в разработке, и Bethesda утверждает, что увольнения не повлияли на её план. Публичной даты релиза у игры нет.