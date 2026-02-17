Skyrim получила обновление 1.2 для Switch 2 с режимом 60 к/с, исправлениями ошибок и улучшенным управлением

Skyrim Anniversary Edition была выпущена для Switch 2 в декабре 2025 года с бесплатным обновлением с оригинальной Switch, поддержкой режима мыши и другими улучшениями игрового процесса/технических аспектов. Вскоре игроки пожаловались на то, насколько «сломанной» была RPG в этой версии, поэтому Bethesda приступила к работе над обновлением, чтобы исправить все проблемы.

Сегодня Bethesda выпустила обновление 1.2, которое вносит технические улучшения, исправляет ошибки и добавляет новые графические настройки. Главная новинка — это поддержка 60 Гц, поэтому игра может достигать 60 к/с.

В обновлении добавлена ​​новая опция отображения с частотой 60 Гц, позволяющая игрокам переключаться между режимами «Приоритет графики» и «Приоритет производительности». В режиме «Визуальные эффекты» частота кадров теперь зафиксирована на уровне 30 Гц для обеспечения более плавного и стабильного игрового процесса.

Помимо новой настройки производительности, это обновление устраняет широкий спектр сбоев, падений частоты кадров, визуальных глюков и проблем, связанных с вводом. Также были внесены многочисленные исправления в пользовательский интерфейс, управление, звук и локализацию для повышения общей стабильности и удобства использования.