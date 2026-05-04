Skyrim - самая популярная "неподдерживаемая" игра на Steam Deck

Как настоящая легенда жанра экшен-RPG, The Elder Scrolls V: Skyrim до сих пор пользуется популярностью у бесчисленного количества пользователей по всему миру на всех платформах. Steam Deck, конечно же, не является исключением.

Однако игра от Bethesda Game Studios указана как «неподдерживаемая» портативным устройством Valve. Эта метка была присвоена игре с декабря прошлого года. В результате The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition в настоящее время является самой популярной игрой на платформе, несовместимой со Steam Deck.

Однако, по словам многих игроков, Skyrim запускается на этом устройстве без каких-либо проблем.