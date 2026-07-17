Skyrim вошла в топ-10 самых продаваемых игр в истории - RPG от Bethesda приблизилась к продажам The Witcher 3

The Elder Scrolls V: Skyrim официально преодолела отметку в 65 миллионов проданных копий, присоединившись к другой фэнтезийной ролевой игре The Witcher 3 в качестве одной из 10 самых продаваемых игр всех времён.

Подтверждение поступило от главы Bethesda Game Studios Тодда Говарда, который сегодня представил линейку игр компании после последнего раунда сокращений в Xbox.

Продано более 65 миллионов копий, и игроки до сих пор исследуют Skyrim спустя 15 лет, но мы знаем, что ожидание продолжения было очень долгим. Следующая глава уже на подходе.

Skyrim вышла в 2011 году и за 48 часов было продано более 3,5 миллионов копий. За последние 15 лет игра была портирована практически на все платформы, способные её запустить, а многолетние модификации помогают поддерживать её актуальность.

Глава Xbox Аша Шарма добавила, что с 65 миллионами проданных копий Skyrim стал одной из 10 самых продаваемых игр всех времён.

Компания CD Projekt объявила, что в мае тираж The Witcher 3 достиг 65 миллионов копий, что стало интересным соревнованием для тех, кто следит за продажами игр. Конечно же, в следующем году выйдет новое дополнение к The Witcher 3, несмотря на то, что игра вышла более десяти лет назад, в мае 2015 года.