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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 38 105 оценок

"Слышь, купи": Skyrim исполнилось 15 лет: 65 миллионов копий и статус культурного феномена

RedDay13 RedDay13

11 ноября 2026 года исполняется ровно пятнадцать лет с того дня, когда The Elder Scrolls V: Skyrim впервые появилась на полках — в версиях для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Юбилей проходит на фоне полного молчания Bethesda: студия заранее дала понять, что никаких громких анонсов не готовит, и поклонникам остаётся лишь поздравлять игру самостоятельно.

Bethesda не собирается раскрывать новые подробности The Elder Scrolls 6: Sentinel в день 15-летия Skyrim

За полтора десятилетия Skyrim проделала путь, который мало кто мог предсказать в 2011 году. Игра пережила несколько волн переизданий и добралась до всех актуальных платформ, а её суммарные продажи превысили 65 миллионов копий. К оригинальной версии добавились три крупных дополнения — Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, — а сообщество мододелов превратило игру в бесконечный конструктор: тысячи пользовательских дополнений меняют буквально всё, от графики до сюжета.

Взгляд фанатов невольно устремляется к The Elder Scrolls VI: Sentinel — следующей номерной части серии, о которой известно до обидного мало. Сроков релиза нет, а Bethesda уже предупредила, что ждать придётся долго. По информации репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера, до выхода игры остаётся «всё ещё более двух лет».

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Комментарии:  32
Ваш комментарий
Тоmmy
19
ZackSnyder

а по факту обычная песочница. все равно морроуинд и даже обливион нравятся больше

12