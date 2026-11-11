"Слышь, купи": Skyrim исполнилось 15 лет: 65 миллионов копий и статус культурного феномена

11 ноября 2026 года исполняется ровно пятнадцать лет с того дня, когда The Elder Scrolls V: Skyrim впервые появилась на полках — в версиях для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Юбилей проходит на фоне полного молчания Bethesda: студия заранее дала понять, что никаких громких анонсов не готовит, и поклонникам остаётся лишь поздравлять игру самостоятельно.

За полтора десятилетия Skyrim проделала путь, который мало кто мог предсказать в 2011 году. Игра пережила несколько волн переизданий и добралась до всех актуальных платформ, а её суммарные продажи превысили 65 миллионов копий. К оригинальной версии добавились три крупных дополнения — Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, — а сообщество мододелов превратило игру в бесконечный конструктор: тысячи пользовательских дополнений меняют буквально всё, от графики до сюжета.

Взгляд фанатов невольно устремляется к The Elder Scrolls VI: Sentinel — следующей номерной части серии, о которой известно до обидного мало. Сроков релиза нет, а Bethesda уже предупредила, что ждать придётся долго. По информации репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера, до выхода игры остаётся «всё ещё более двух лет».