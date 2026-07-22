Сообщество моддеров в ярости: Skyrim захлестнула волна низкокачественных эротических ИИ-модов

То, что начиналось как эксперименты с новыми технологиями, обернулось настоящим бедствием для сообщества культовой ролевой игры. Сообщество моддеров The Elder Scrolls V: Skyrim бьет тревогу: за последний год библиотеки модов заполонил низкокачественный контент, сгенерированный искусственным интеллектом, который хоронит под собой многолетний труд реальных энтузиастов.

Ситуация особенно накалилась в сегменте взрослых модов. Один из ярких примеров - утилита, генерирующая обнаженных 3D-персонажей во время экранов загрузки. Это породило настоящую гонку вооружений: творцы ИИ-контента создают кликбейтные превью с "невозможной" графикой, которую реальный разработчик не в силах повторить за разумное время. Один из моддеров пожаловался:

Я выпустил мод на компаньона, потратив месяцы работы и записав более 1000 строк диалога лично. В тот же час кто-то выложил спутницу с 52 строками ИИ-диалога и полуголую на обложке. У нее было в 4 раза больше скачиваний, чем у меня. Это жесть.

Кульминацией абсурда стал случай с модом, добавляющим в игру сексуальную дренейку из World of Warcraft. Работа, созданная с помощью генерации голоса и скриптов, получила премию "Мод месяца" на платформе Nexus Mods. Создатель, впрочем, пытается оправдаться: он утверждает, что диалоги писал сам, а ChatGPT использовал лишь для изучения лора.

Проблема не нова. Еще в 2023 году администрация Nexus Mods официально разрешила ИИ-моды, но с условием соблюдения авторских прав и добровольной маркировкой тегами. Однако многие создатели предпочитают не ставить предупреждающие ярлыки, а пользователи редко кликают глубоко в карточку мода.

Сейчас, когда ИИ-инструменты позволили генерировать код, на просторах появились "мод-фермеры", штампующие десятки релизов в неделю. Такие авторы технически не разбираются в своем коде, а потому при возникновении ошибок они не могут помочь игрокам с отладкой. При этом многие создатели ИИ-контента, завалившие Скайрим сомнительными сборками, оказались крайне ревнивы к своей "интеллектуальной собственности". На их страницах модов красуются предупреждения о запрете на репост, изменение или любое использование их "оригинальных" работ, созданных нейросетью.