Создатель Skyrim объяснил, почему в игре меньше забавных ситуаций чем в Oblivion - всё дело в доработке Radiant AI

Разработчик Брюс Несмит, работавший над Fallout 3, The Elder Scrolls 4: Oblivion и The Elder Scrolls 5: Skyrim, в недавнем подкасте объяснил эволюцию технологии Radiant AI, отвечающей за поведение неигровых персонажей.
Он отметил, что многие игроки запомнили причудливые и часто комичные ситуации с NPC именно из Oblivion, в то время как в Skyrim искусственный интеллект казался им менее выраженным. Из-за этого многие игроки даже сочли, что технология отсутствует в Skyrim.
Но по словам Несмита, разница заключается не в отсутствии системы, а в степени ее отладки. В Skyrim игроки увидели более отполированную и органичную версию Radiant AI, которая благодаря своей естественной работе просто не так бросалась в глаза. Однако ее влияние на игровой мир было даже глубже. Разработчик привел примеры: если игрок убивал важного для квеста персонажа, его роль мог взять на себя один из родственников, обеспечивая продолжение сюжетной линии.
Также Несмит раскрыл другие детали работы системы в Skyrim: NPC могли вступать в ожесточенные схватки за ценный предмет, упавший на землю. Они были способны поднять вещь и спросить у окружающих, можно ли ее оставить себе, а впоследствии даже продать находку местному торговцу.
Таким образом, несмотря на меньшую эксцентричность, Radiant AI в Skyrim продолжала создавать сложные поведенческие цепочки, оставаясь фундаментом живого и реагирующего на действия игрока мира.
было прикольнека если бы стражники кричали дракону - тебе просто нужно было заплатить штраф! а дракон сидел на крыше и делал бы туумы.
в обливионе был довольно крутой ии. я читерил летал за мной гонялись стражники чтоб стряти штраф и один стражник куда то залез и подпрыгнул чтоб достать меня и сказать что я должен заплатить штраф. если бы в игре была левитация и отрытый мир они бы приследовали меня по небу наверно.
Что-то не помню такого , зато там куча бессмертных персонажей иногда даже непонятно зачем они бессмертные. Например именные персонажи имперцы и братья дуры в лагерях . Зато торгаши постоянно без модов дохнут от атак драконов и вампиров потому что, бегут с кинжалами в бой..... Великие воины.