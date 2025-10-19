Создатель Skyrim объяснил, почему в игре меньше забавных ситуаций чем в Oblivion - всё дело в доработке Radiant AI

Разработчик Брюс Несмит, работавший над Fallout 3, The Elder Scrolls 4: Oblivion и The Elder Scrolls 5: Skyrim, в недавнем подкасте объяснил эволюцию технологии Radiant AI, отвечающей за поведение неигровых персонажей.

Он отметил, что многие игроки запомнили причудливые и часто комичные ситуации с NPC именно из Oblivion, в то время как в Skyrim искусственный интеллект казался им менее выраженным. Из-за этого многие игроки даже сочли, что технология отсутствует в Skyrim.

Но по словам Несмита, разница заключается не в отсутствии системы, а в степени ее отладки. В Skyrim игроки увидели более отполированную и органичную версию Radiant AI, которая благодаря своей естественной работе просто не так бросалась в глаза. Однако ее влияние на игровой мир было даже глубже. Разработчик привел примеры: если игрок убивал важного для квеста персонажа, его роль мог взять на себя один из родственников, обеспечивая продолжение сюжетной линии.

Также Несмит раскрыл другие детали работы системы в Skyrim: NPC могли вступать в ожесточенные схватки за ценный предмет, упавший на землю. Они были способны поднять вещь и спросить у окружающих, можно ли ее оставить себе, а впоследствии даже продать находку местному торговцу.

Таким образом, несмотря на меньшую эксцентричность, Radiant AI в Skyrim продолжала создавать сложные поведенческие цепочки, оставаясь фундаментом живого и реагирующего на действия игрока мира.