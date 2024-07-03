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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 31 069 оценок

Создатели крупного сюжетного мода Lordbound для The Elder Scrolls 5: Skyrim назвали сроки выхода

butcher69
Новости

Разработчики монументального сюжетного мода Lordbound, над которым они трудятся уже 10 лет, наконец-то объявили дату релиза. Мод, который обещает стать одним из крупнейших в истории Skyrim, выйдет в марте 2025 года.

Lordbound переносит игроков в новую локацию - Долину Друадах, где им предстоит пройти захватывающую 60-часовую историю. Мод добавляет в игру 40 новых квестов, подземелья, уникальное оружие, броню и многое другое.

Помимо этого, энтузиасты-разработчики позаботились о полной озвучке NPC и создали оригинальный саундтрек, который идеально дополнит атмосферу игры.

Lordbound станет настоящим подарком для всех поклонников Skyrim, жаждущих новых приключений. Ожидается, что мод станет одним из самых масштабных и проработанных в истории игры.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Darko Lay

Ой опять откуда хер пойми взявшаяся территория которая каким-то чудным образом была изолирована. Такой бред. Еще в фальскаре такой бред раздражал.

1
Andrey Nikiforov

Ну технически горы Друадах труднопроходимы. Там могла застрять какая-нибудь деревенька, аул с овцами, но чтобы целая долина.... Слишком мало места, чтобы расположить в них огромную долину.

1
Andrey Nikiforov

Откуда там долина? Там же горы!

0
malars0

это же довакином бегать? вот бы кто нибуть выпустил что то вроде Ендерал... вот то мод так мод

-1