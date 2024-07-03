Создатели крупного сюжетного мода Lordbound для The Elder Scrolls 5: Skyrim назвали сроки выхода

Разработчики монументального сюжетного мода Lordbound, над которым они трудятся уже 10 лет, наконец-то объявили дату релиза. Мод, который обещает стать одним из крупнейших в истории Skyrim, выйдет в марте 2025 года.

Lordbound переносит игроков в новую локацию - Долину Друадах, где им предстоит пройти захватывающую 60-часовую историю. Мод добавляет в игру 40 новых квестов, подземелья, уникальное оружие, броню и многое другое.

Помимо этого, энтузиасты-разработчики позаботились о полной озвучке NPC и создали оригинальный саундтрек, который идеально дополнит атмосферу игры.

Lordbound станет настоящим подарком для всех поклонников Skyrim, жаждущих новых приключений. Ожидается, что мод станет одним из самых масштабных и проработанных в истории игры.