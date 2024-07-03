Создатели крупного сюжетного мода Lordbound для The Elder Scrolls 5: Skyrim назвали сроки выхода

Разработчики монументального сюжетного мода Lordbound, над которым они трудятся уже 10 лет, наконец-то объявили дату релиза. Мод, который обещает стать одним из крупнейших в истории Skyrim, выйдет в марте 2025 года.
Lordbound переносит игроков в новую локацию - Долину Друадах, где им предстоит пройти захватывающую 60-часовую историю. Мод добавляет в игру 40 новых квестов, подземелья, уникальное оружие, броню и многое другое.
Помимо этого, энтузиасты-разработчики позаботились о полной озвучке NPC и создали оригинальный саундтрек, который идеально дополнит атмосферу игры.
Lordbound станет настоящим подарком для всех поклонников Skyrim, жаждущих новых приключений. Ожидается, что мод станет одним из самых масштабных и проработанных в истории игры.
Ой опять откуда хер пойми взявшаяся территория которая каким-то чудным образом была изолирована. Такой бред. Еще в фальскаре такой бред раздражал.
Ну технически горы Друадах труднопроходимы. Там могла застрять какая-нибудь деревенька, аул с овцами, но чтобы целая долина.... Слишком мало места, чтобы расположить в них огромную долину.
Откуда там долина? Там же горы!
это же довакином бегать? вот бы кто нибуть выпустил что то вроде Ендерал... вот то мод так мод