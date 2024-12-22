Стала доступна демоверсия The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5

Ранее в этом месяце вышла демоверсия The Elder Scrolls IV: Oblivion на Unreal Engine 5. И совсем недавно стала доступна похожая демоверсия, которая переносит всю карту The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5.

Созданный Грегом Култхардом, этот проект переносит всю карту Skyrim в UE5. Все используемые ресурсы взяты из оригинальной игры. Как отметил Култхард, его целью было не улучшение графики игры. Вместо этого он просто хотел посмотреть, возможно ли перенести карту Skyrim в UE5 и как она будет там выглядеть.

Чтобы добиться этого, Грег использовал плагин C++, который он разработал для чтения файла данных ESM Skyrim. Этот плагин позволил ему автоматизировать генерацию ландшафта и размещение объектов.

Что наиболее примечательно, этот плагин можно использовать для других игр Creation Engine. Таким образом, должно быть возможно получить похожие демо UE5 для Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 и даже Starfield.

Вы можете скачать это демо по этой ссылке.