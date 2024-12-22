Стала доступна демоверсия The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5

Ранее в этом месяце вышла демоверсия The Elder Scrolls IV: Oblivion на Unreal Engine 5. И совсем недавно стала доступна похожая демоверсия, которая переносит всю карту The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5.
Созданный Грегом Култхардом, этот проект переносит всю карту Skyrim в UE5. Все используемые ресурсы взяты из оригинальной игры. Как отметил Култхард, его целью было не улучшение графики игры. Вместо этого он просто хотел посмотреть, возможно ли перенести карту Skyrim в UE5 и как она будет там выглядеть.
Чтобы добиться этого, Грег использовал плагин C++, который он разработал для чтения файла данных ESM Skyrim. Этот плагин позволил ему автоматизировать генерацию ландшафта и размещение объектов.
Что наиболее примечательно, этот плагин можно использовать для других игр Creation Engine. Таким образом, должно быть возможно получить похожие демо UE5 для Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 и даже Starfield.
Вы можете скачать это демо по этой ссылке.
Так это не демо версия игры The Elder Scrolls V: Skyrim на UE5, а просто пустая карта из игры. Смысл качать? Там даже квестов нет.
Не в укор авторам, работа наверняка проделана большая, но лучше не воссоздавать ИМЕННО Скайрим в изначальном виде. Это же другой движок. Нужны новые масштабы(не больше, а по-другому), новые модели, проработка окружения для новых возможностей, которые может дать игроку этот движок.
Все уже хорошо знают прежний Скайрим и его красоты. Нужно переосмысление, вдохновлённое оригинальной игрой.
думаю это слишком привлечечет внимание ористов беседки если кто то выпустит скурим 2
а так та мне было интересно как бы работал морровинд если бы был 600км в длину с травоном из модов на анрил энжын 4. модельки начал переность скучна стала.
У меня видео крашнулось
А зачем? С модами он выглядит куда круче.
Зачем? Чел шарит, хотел показать что он может. Работу себе найдёт.
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больше 13 лет прошло, пора покупать
Уже пора продавать купленное.