The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 680 оценок

Стартовал открытый тест ролевого проекта Skyrim RP

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчики мультиплеерной модификации Skyrim RP объявили о начале открытого тестирования. Событие проходит с 1 по 3 мая и знаменует переход игры из стадии ранней альфы в закрытую альфу. Серверы открылись 1 мая в 12:00 по московскому времени. Доступ открыт для всех желающих без предварительной записи.

В рамках тестирования игрокам предлагается опробовать ролевой отыгрыш без постановочных сцен. Проект включает поддержку голосового чата и глубокую систему взаимодействия между пользователями. Среди заявленных механик присутствуют верховая езда на лошадях, уникальные специальные атаки для каждого вида оружия и обновленный искусственный интеллект противников. Пользователи могут посещать таверны, исследовать поселения, добывать ресурсы в шахтах и создавать снаряжение.

Авторы Skyrim RP делают акцент на социальную составляющую. Экономика, политическая власть и законы формируются самими игроками. Участники могут объединяться в группы, строить дома, вести торговлю или заниматься криминальной деятельностью. Также предусмотрена борьба за территории, где амбициозные пользователи могут получить титул ярла и устанавливать собственные налоги. Разработчики обещают живой мир со случайными событиями, включая нападения диких зверей и встречи с разбойниками.

Для участия в тестировании необходимо скачать лаунчер на официальном сайте skyrp.ru. Авторизация возможна через социальную сеть ВКонтакте, поэтому обязательное наличие аккаунта в мессенджере Дискорд не требуется. Клиент игры требует 65 гигабайт свободного места на диске. Минимальные системные требования включают процессор на 4 ядра с частотой 3.2 гигагерца, от 12 до 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня GTX 1660 на 6 гигабайт. Для комфортной игры рекомендуется видеокарта RTX 2060, процессор на 6 или 8 ядер с частотой 3.6 гигагерца и от 16 до 32 гигабайт оперативной памяти. Создатели отмечают, что движок был оптимизирован, поэтому стабильная частота кадров доступна на средних конфигурациях.

Комментарии:  11
Я чисто уточнить, нахрена такое делать, если уже есть ECO, скатившийся в симулятор политики вместо экологии?
А не, стоп, к ЭКО порномоды ж не подключишь...

Авторизация возможна через социальную сеть ВКонтакте

Как насчёт "нет"?

SimondNeoni2088

Ещё один рп симулятор где разные игроки будут создавать свои территории со своими правилами и законами, многие из которых будут через чур жёсткими и абсурдными, а у других будут приятными и адекватными.

Alex40001

для начала их сама бетесда накроет а потом и создатели мода на кооператив

Raistan

Сперва показалось что Skyrim RIP

cowcake

вот, подобное к фолычу подошло бы хорошо, постапок и по рп, сидишь перестреливаешься за консервированные бобы - наайс

