Стартовал открытый тест ролевого проекта Skyrim RP

Разработчики мультиплеерной модификации Skyrim RP объявили о начале открытого тестирования. Событие проходит с 1 по 3 мая и знаменует переход игры из стадии ранней альфы в закрытую альфу. Серверы открылись 1 мая в 12:00 по московскому времени. Доступ открыт для всех желающих без предварительной записи.

В рамках тестирования игрокам предлагается опробовать ролевой отыгрыш без постановочных сцен. Проект включает поддержку голосового чата и глубокую систему взаимодействия между пользователями. Среди заявленных механик присутствуют верховая езда на лошадях, уникальные специальные атаки для каждого вида оружия и обновленный искусственный интеллект противников. Пользователи могут посещать таверны, исследовать поселения, добывать ресурсы в шахтах и создавать снаряжение.

Авторы Skyrim RP делают акцент на социальную составляющую. Экономика, политическая власть и законы формируются самими игроками. Участники могут объединяться в группы, строить дома, вести торговлю или заниматься криминальной деятельностью. Также предусмотрена борьба за территории, где амбициозные пользователи могут получить титул ярла и устанавливать собственные налоги. Разработчики обещают живой мир со случайными событиями, включая нападения диких зверей и встречи с разбойниками.

Для участия в тестировании необходимо скачать лаунчер на официальном сайте skyrp.ru. Авторизация возможна через социальную сеть ВКонтакте, поэтому обязательное наличие аккаунта в мессенджере Дискорд не требуется. Клиент игры требует 65 гигабайт свободного места на диске. Минимальные системные требования включают процессор на 4 ядра с частотой 3.2 гигагерца, от 12 до 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня GTX 1660 на 6 гигабайт. Для комфортной игры рекомендуется видеокарта RTX 2060, процессор на 6 или 8 ядер с частотой 3.6 гигагерца и от 16 до 32 гигабайт оперативной памяти. Создатели отмечают, что движок был оптимизирован, поэтому стабильная частота кадров доступна на средних конфигурациях.