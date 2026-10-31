TES V: Skyrim помог начинающей писательнице пережить депрессию и написать успешную книгу

Венгерско-австралийская писательница Бори Чер (Bori Cser) поделилась в сообществе Reddit историей о том, как популярная игра The Elder Scrolls V: Skyrim помогла ей справиться с тяжелой депрессией и в итоге привела к публикации дебютного фэнтези-романа Mirrorwoven. Книга вышла в продажу этим летом в Великобритании и осенью в США.

В 2020 году, на пике пандемии, Бори чувствовала себя потерянной и боролась с тяжелой депрессией. Убежище от реальности она нашла в Скайриме. Писательница создала персонажа - знатную бретонку-барда, которая скрывала свое происхождение и зарабатывала на жизнь музыкой. Переломным моментом стала установка популярной модификации Take Notes, позволяющей вести дневник прямо в игре. Игровые заметки о приключениях барда так увлекли девушку, что вскоре выросли в самостоятельную вселенную.

Получившийся роман стал ярким представителем жанра фэнтези для молодежи с элементами дворцовых интриг, магии иллюзий и романтики. Вцентре сюжета - Дел, которая бежит из своего сурового северного королевства после трагической гибели сестры и находит убежище в прекрасном городе-лагуне Салато. Дел становится придворным бардом при молодой, недавно овдовевшей правительнице Кларе. Девушка оказывается втянута в опасный клубок классовых конфликтов, заговоров и сложного любовного треугольника.

Автор открыто призналась, что образ молодой правительницы Клары был напрямую вдохновлен ярлом Элисиф Прекрасной из Солитьюда, а сама атмосфера Салато вобрала в себя эстетику портовых городов Тамриэля.

История Бори Чер вызвала бурную поддержку среди геймеров. Дебютный роман, родившийся из сотен часов, проведенных в Skyrim, и внутриигрового дневника, доказал сообществу, что видеоигры могут быть не просто развлечением, но и мощнейшим терапевтическим инструментом, вдохновляющим на настоящее искусство. На данный момент книга уже доступна для читателей на английском языке. На русском книга не издавалась.