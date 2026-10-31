TES V: Skyrim помог начинающей писательнице пережить депрессию и написать успешную книгу

Венгерско-австралийская писательница Бори Чер (Bori Cser) поделилась в сообществе Reddit историей о том, как популярная игра The Elder Scrolls V: Skyrim помогла ей справиться с тяжелой депрессией и в итоге привела к публикации дебютного фэнтези-романа Mirrorwoven. Книга вышла в продажу этим летом в Великобритании и осенью в США.
В 2020 году, на пике пандемии, Бори чувствовала себя потерянной и боролась с тяжелой депрессией. Убежище от реальности она нашла в Скайриме. Писательница создала персонажа - знатную бретонку-барда, которая скрывала свое происхождение и зарабатывала на жизнь музыкой. Переломным моментом стала установка популярной модификации Take Notes, позволяющей вести дневник прямо в игре. Игровые заметки о приключениях барда так увлекли девушку, что вскоре выросли в самостоятельную вселенную.
Получившийся роман стал ярким представителем жанра фэнтези для молодежи с элементами дворцовых интриг, магии иллюзий и романтики. Вцентре сюжета - Дел, которая бежит из своего сурового северного королевства после трагической гибели сестры и находит убежище в прекрасном городе-лагуне Салато. Дел становится придворным бардом при молодой, недавно овдовевшей правительнице Кларе. Девушка оказывается втянута в опасный клубок классовых конфликтов, заговоров и сложного любовного треугольника.
Автор открыто призналась, что образ молодой правительницы Клары был напрямую вдохновлен ярлом Элисиф Прекрасной из Солитьюда, а сама атмосфера Салато вобрала в себя эстетику портовых городов Тамриэля.
История Бори Чер вызвала бурную поддержку среди геймеров. Дебютный роман, родившийся из сотен часов, проведенных в Skyrim, и внутриигрового дневника, доказал сообществу, что видеоигры могут быть не просто развлечением, но и мощнейшим терапевтическим инструментом, вдохновляющим на настоящее искусство. На данный момент книга уже доступна для читателей на английском языке. На русском книга не издавалась.
Но проигнорируем что она лечила свою башку врачами и таблами