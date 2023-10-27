The Elder Scrolls 5: Skyrim очень сильно продвинул популярность открытых миров в играх

В недавнем интервью каналу MinnMax Брюс Нессмит (Bruce Nessmith), бывший глава отдела по дизайну компании Bethesda Game Studios, сообщил, что The Elder Scrolls 5: Skyrim в значительной степени подтолкнула к развитию открытого мира в игровой индустрии.
Как отметил Несмит во время интервью, ставшая уже культовой ролевая игра Skyrim во многом задала направление развития игр с открытым миром и существенно повлияла на игровую индустрию. Также именно триумф Skyrim стал причиной стремительного роста популярности игр с открытым миром.
Отвечая на вопроса о том, насколько влияние Skyrim как игры с открытым миром превзошло бы влияние GTA3, то он ответил, что GTA3 также является одним из шедевров игр с открытым миром, но в обеих играх применяется совершенно разная ролевая среда, и поэтому эффект открытого мира, который получают игроки от игры, также отличается.
При этом Нессмит отметил, что Skyrim стала одной из самых популярных игр с открытым миром именно из-за широкого распространения и высоких показателей продаж. Это, несомненно, одна из самых известных и влиятельных ролевых игр с открытым миром всех времен, в которую и по сей день играет большое количество игроков.
Важность агрессивного маркетинга он показал. Прям как будто в Обливионе открытого мира не было.
Или даже в Морровинде или в ГТА3
Извините господин бывший глава, но нет... Госпади, что творится с новостями про Беседку? Они реально там все с ума посходили? Я конечно понимаю что это никак не отразится на компании, потому что игроку купят и откровенное овно и перетерпят любое унижение со стороны разработчиков... но госпади, это просто какой то невероятный поток "дерьма" от них, то игра у них идеальная, то ПК купите, то тренды по открытым мирам они задали, то еще черт пойми что
Продвинуть то продвинул, но к сожалению никто не смог делать открытые миры на таком же уровне - чтоб их было действительно интересно исследовать, а не тупо зачищать от меток на карте. А еще в Скайриме потрясающе проработано погружение в атмосферу мира, в которой приятно находится и хочется туда возвращаться, мало кто так может.
И породил перепроизводство открытых миров.
Бред собачий, никаких слов у меня больше нет
Чушь, с большим успехом можно сказать, что моду на опенворд задал успех серии Assassin's Creed, ибо это было раньше Скайрима. Большая открытая карта, где надо зачищать аванпосты, захватывать вышки, исследовать вопросики на карте и тому подобное.
Что за чушь? А ты в первые Ассасины вообще играл?
Хрень сморозил, моровинд был задолго до отсосинов, а именно с моровинда у беседки пошли хорошо проработанные опенворлды
Внёс значительный вклад. Согласен.
Чего? Если кто и продвинул то Witcher 3
Это шутка такая?
Уточню: Скайрим продвинул популярность дерьмово наполненных открытых миров*
А вот ведьмак3 задал эталон, на уровень которого не пытался подняться никто: ни беседка, ни даже сами реды в киберпанке.
Лолшто? В ведьма-3 конечно хорошо проработан сюжет и квесты, но открытый мир так тупо скопирован с отсосинов и фаркраев, с их однообразными знаками вопроса на карте и зачисткой лагерей.
В Скайриме же открытый мир реально сделан интересно
У Ведьмака посредственный открытый мир, там кроме квестов делать нечего, в RDR 2 куда живее мир, который сам по себе интересно изучать.
После твоих слов у меня начались флешбеки по двемерским пещерам, которые составляли 90% времени прохождения побочек в открытом мире.
Более всратый опенворлд трудно себе представить
бесезда сделала жанр экшен рпг таким какой он есть сейчас. после релиза скайрима буквально все начали пихать в свои игры опенворлд. пятые свитки - один из ключевых релизов в игровой индустрии в принципе
другой вопрос что никто не может повторить уровень бесезды
значит все остальные игры вышедшие ДО, можно просто вычеркнуть? )
Даже бесезда не смогла повторить свой уровень (морровинд, обливион), скайрим заметно проще вышел, а уж про старфилд вообще молчу.
И что там было нового относительно относительно Морровинда или Обливиона? По факту Скайрим слабее предыдущих игр, ролевую систему порезали, квесты стали слабее, сюжет тупее. Не дотягивает даже до какой-нибудь старенькой Готики.