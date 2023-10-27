The Elder Scrolls 5: Skyrim очень сильно продвинул популярность открытых миров в играх

В недавнем интервью каналу MinnMax Брюс Нессмит (Bruce Nessmith), бывший глава отдела по дизайну компании Bethesda Game Studios, сообщил, что The Elder Scrolls 5: Skyrim в значительной степени подтолкнула к развитию открытого мира в игровой индустрии.

Как отметил Несмит во время интервью, ставшая уже культовой ролевая игра Skyrim во многом задала направление развития игр с открытым миром и существенно повлияла на игровую индустрию. Также именно триумф Skyrim стал причиной стремительного роста популярности игр с открытым миром.

Отвечая на вопроса о том, насколько влияние Skyrim как игры с открытым миром превзошло бы влияние GTA3, то он ответил, что GTA3 также является одним из шедевров игр с открытым миром, но в обеих играх применяется совершенно разная ролевая среда, и поэтому эффект открытого мира, который получают игроки от игры, также отличается.

При этом Нессмит отметил, что Skyrim стала одной из самых популярных игр с открытым миром именно из-за широкого распространения и высоких показателей продаж. Это, несомненно, одна из самых известных и влиятельных ролевых игр с открытым миром всех времен, в которую и по сей день играет большое количество игроков.