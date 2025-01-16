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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 605 оценок

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition получила рекордную скидку

RedDay13
Новости

Skyrim Special Edition получила самую большую скидку с момента своего выпуска. Скидка составляет 90%, однако игра не доступна на территории РФ. В казахском регионе цена на игру составляет 999 тенге.

The Elder Scrolls V::Skyrim, удостоенная наград игра, открывает перед вами поразительный мир с впечатляющей детализацией. Это издание включает основную игру и все дополнения, а также множество улучшений: переработанная графика, продвинутые визуальные эффекты, объемное освещение, динамическая глубина резкости и многое другое.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Походу только у очень ленивого этой игры еще нет. А ленивый не будет плясать с регионами, чтоб купить игру даже со скидкой.

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rtnrwv

кажется её нет только у ленивого

0
Пользователь ВКонтакте

Всё есть на трекерах.) // Oleg Diodorov

-2
SteadyMorgathus

А ты купи скайрим.

2