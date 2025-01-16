The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition получила рекордную скидку

Skyrim Special Edition получила самую большую скидку с момента своего выпуска. Скидка составляет 90%, однако игра не доступна на территории РФ. В казахском регионе цена на игру составляет 999 тенге.
The Elder Scrolls V::Skyrim, удостоенная наград игра, открывает перед вами поразительный мир с впечатляющей детализацией. Это издание включает основную игру и все дополнения, а также множество улучшений: переработанная графика, продвинутые визуальные эффекты, объемное освещение, динамическая глубина резкости и многое другое.
Походу только у очень ленивого этой игры еще нет. А ленивый не будет плясать с регионами, чтоб купить игру даже со скидкой.
кажется её нет только у ленивого
Всё есть на трекерах.) // Oleg Diodorov
А ты купи скайрим.