The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition получила рекордную скидку

Skyrim Special Edition получила самую большую скидку с момента своего выпуска. Скидка составляет 90%, однако игра не доступна на территории РФ. В казахском регионе цена на игру составляет 999 тенге.

The Elder Scrolls V::Skyrim, удостоенная наград игра, открывает перед вами поразительный мир с впечатляющей детализацией. Это издание включает основную игру и все дополнения, а также множество улучшений: переработанная графика, продвинутые визуальные эффекты, объемное освещение, динамическая глубина резкости и многое другое.