Тодд Говард: главная проблема платных модов в том, что их просто не покупают

Глава Bethesda Тодд Говард заявил, что главная трудность платных модификаций для The Elder Scrolls V: Skyrim и серии Fallout — низкий спрос со стороны игроков.

По его словам, система Creations сейчас работает стабильно, а качество контента устраивает разработчиков. В Bethesda считают, что баланс между бесплатными и платными модами достигнут, и сама экосистема выглядит «здоровой».

Однако ключевая проблема в том, что пользователи покупают такие моды значительно реже, чем рассчитывала компания. Говард отметил, что часть аудитории просто не видит этот контент или сталкивается с неудобствами при его установке, из-за чего он не получает широкой популярности.

Несмотря на это, в игровом сообществе сохраняется скепсис. Многие игроки опасаются, что развитие платных модов может негативно повлиять на привычную модель, где большая часть пользовательского контента распространяется бесплатно.