Тодд Говард: главная проблема платных модов в том, что их просто не покупают

Глава Bethesda Тодд Говард заявил, что главная трудность платных модификаций для The Elder Scrolls V: Skyrim и серии Fallout — низкий спрос со стороны игроков.
По его словам, система Creations сейчас работает стабильно, а качество контента устраивает разработчиков. В Bethesda считают, что баланс между бесплатными и платными модами достигнут, и сама экосистема выглядит «здоровой».
Однако ключевая проблема в том, что пользователи покупают такие моды значительно реже, чем рассчитывала компания. Говард отметил, что часть аудитории просто не видит этот контент или сталкивается с неудобствами при его установке, из-за чего он не получает широкой популярности.
Несмотря на это, в игровом сообществе сохраняется скепсис. Многие игроки опасаются, что развитие платных модов может негативно повлиять на привычную модель, где большая часть пользовательского контента распространяется бесплатно.
Иногда, кажется, что Тодд Говард из другой планеты.
Иногда, кажется, что Тодд Говард из другой планеты.
Плати за игру, плати за ДЛС, плати за подписку, плати за моды. Зато в з@дницу послать - бесплатно.
Главная проблема модов Тодда - что они кал гoвна, никому не нужный и неинтересный.