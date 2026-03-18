The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 546 оценок

Тодд Говард назвал Skyrim "своего рода продолжением Fallout 3"

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился необычным взглядом на развитие игр студии. По его словам, проекты компании можно рассматривать как своеобразную цепочку, где каждая новая игра становится продолжением предыдущей — пусть и не напрямую.

В качестве примера он привёл The Elder Scrolls V: Skyrim, назвав её «в некотором смысле сиквелом» Fallout 3. Аналогично, Fallout 4 он считает логическим продолжением идей Skyrim. Речь идёт не о сюжете, а о развитии технологий, геймдизайна и подходов к созданию игр.

Говард объяснил, что каждая новая разработка в студии опирается на опыт предыдущей: улучшаются механики, дорабатываются системы, эволюционирует движок. В этом смысле, как отметил разработчик, «самой франшизой можно считать студию».

Сейчас, по словам Говарда, почти вся команда сосредоточена на The Elder Scrolls VI — следующем крупном проекте компании, о котором до сих пор известно крайне мало. При этом в портфолио студии остаются сразу несколько крупных направлений, включая Starfield и серию Fallout.

Комментарии:  15
Secktorus

Уникальный человек. Продавать одну и ту же игру с рескином и с такими заявлениями публично срать себе в штаны. Это надо уметь

A E

у беседки все игры своего рода продолжение обливиона..

Milvago
В качестве примера он привёл The Elder Scrolls V: Skyrim, назвав её «в некотором смысле сиквелом» Fallout 3. Аналогично, Fallout 4 он считает логическим продолжением идей Skyrim. Речь идёт не о сюжете, а о развитии технологий, геймдизайна и подходов к созданию игр

Так то всё верно. Движок один и развития как такового нет. Сюда же и Starfield можно записать

Lvinomord

«Эх, глотнуть бы старого доброго мёда... Сразу стало бы теплее и веселее.»

Destroited
назвал Skyrim "своего рода продолжением Fallout 3"
