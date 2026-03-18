Тодд Говард назвал Skyrim "своего рода продолжением Fallout 3"

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился необычным взглядом на развитие игр студии. По его словам, проекты компании можно рассматривать как своеобразную цепочку, где каждая новая игра становится продолжением предыдущей — пусть и не напрямую.

В качестве примера он привёл The Elder Scrolls V: Skyrim, назвав её «в некотором смысле сиквелом» Fallout 3. Аналогично, Fallout 4 он считает логическим продолжением идей Skyrim. Речь идёт не о сюжете, а о развитии технологий, геймдизайна и подходов к созданию игр.

Говард объяснил, что каждая новая разработка в студии опирается на опыт предыдущей: улучшаются механики, дорабатываются системы, эволюционирует движок. В этом смысле, как отметил разработчик, «самой франшизой можно считать студию».

Сейчас, по словам Говарда, почти вся команда сосредоточена на The Elder Scrolls VI — следующем крупном проекте компании, о котором до сих пор известно крайне мало. При этом в портфолио студии остаются сразу несколько крупных направлений, включая Starfield и серию Fallout.