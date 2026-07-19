Тодд Говард признался, что Bethesda черпает идеи на Reddit

В игровой индустрии часто говорят о важности обратной связи с сообществом, но не каждый разработчик готов признаться, что регулярно читает форумы фанатов в поисках вдохновения. Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард сделал именно это, заявив на Reddit, что многие его лучшие идеи рождаются благодаря обсуждениям на этом сайте.

По словам Говарда, он предпочитает оставаться в тени и внимательно читает комментарии пользователей, ценя их страсть к играм студии. Причем он не единственный в Bethesda, кто следит за настроениями в сети - многие разработчики регулярно мониторят обсуждения на Reddit. Говард призвал фанатов продолжать делиться идеями, пообещав, что те, которые наберут достаточное количество голосов "за", вполне могут быть реализованы в будущих проектах.

Привет, Reddit. Я профессиональный наблюдатель и постоянно читаю ваши комментарии. Многие из нас так делают, и мы очень ценим вашу страсть к нашей работе. Я знаю, что сам редко что-то публикую, и обычно мы очень молчаливы. Сегодняшняя информация была попыткой изменить это и рассказать всем о том, над чем мы работали последние несколько лет, и показать, что нас ждет в будущем. Так что знайте, что мы постоянно прислушиваемся к вам и продолжайте говорить нам, как стать еще лучше. Вы удивитесь, сколько отличных идей я получаю на Reddit. Так что голосуйте за свои любимые предложения, и мы их реализуем. Возможно.

Слова Говарда звучат особенно убедительно на фоне недавних анонсов Bethesda. После долгих лет просьб со стороны сообщества студия объявила о партнерстве с Obsidian Entertainment (разработчиками Fallout: New Vegas) для создания новой игры во вселенной Fallout. Также подтверждена работа над ремастерами Fallout 3 и Fallout: New Vegas, что является прямым ответом на запросы преданных поклонников серии.

Кроме того, Говард сообщил, что работа над The Elder Scrolls 6 идет полным ходом, и команда в восторге от нового облика игры. Несмотря на то, что основные силы студии сейчас брошены на разработку шестой части "Свитков", Говард подчеркнул, что внимание к сообществу остается ключевым приоритетом. Подход Bethesda, заключающийся в учете мнения игроков, вне зависимости от источника, заслуживает уважения и, как показывает практика, приносит свои плоды.