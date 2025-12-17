Тодд Говард с иронией о новом релизе Skyrim: "Да, это уже, кажется, 117-й раз - но аудитория всё ещё огромная"

Bethesda снова выпустила Skyrim — на этот раз для Nintendo Switch 2, и глава студии Тодд Говард прекрасно понимает, что вокруг этого давно ходят шутки. В интервью The Game Business он с самоиронией отметил, что культовая RPG выходит «уже в 117-й раз», но подчеркнул: спрос на игру никуда не исчез.
По словам Говарда, у Bethesda сейчас три ключевые вселенные — The Elder Scrolls, Fallout и Starfield, и главная задача студии — находить баланс между ними. Skyrim же остаётся особым случаем: даже спустя 14 лет после релиза у игры по-прежнему колоссальная аудитория, во многом благодаря модам.
Именно это, по мнению Говарда, и объясняет постоянные переиздания. Пока фанаты с нетерпением ждут The Elder Scrolls 6, Skyrim продолжает жить на новых платформах — и, судя по всему, ещё долго не собирается уходить на покой.
Пускай этот петух чинит версию для switch 2, у неё импут лаг огромнейший, по сравнению с версией для первого свича она не играбельная
Напиши ему в личку, а то вдруг он тут не увидит твой коммент.
Классика вечна
Скайрима не бывает много (с) моды
может пора уже перестать этот кусок дерьма мамонта втюхивать? 14 лет игре, ну сколько можно? 🤡
лучше бы облу новую свою обновили
Идиот! Это потому что вы не выпускаете следующую часть! TESVl
правильно делает.че не продавать,если продается.в отличии от габена он не только барыжит играми но и новое разрабатывает.тут вопрос к качеству его новых идей,об этом нужно говорить.что бы тес6 не получился как старфилд и чтоб он по скорую руку не склепал новый фолыч из г-вна и палок