Увлечение Skyrim оказалось в центре внимания после трагедии в британском зоопарке

Британская газета Daily Mail предположила, что увлечение The Elder Scrolls 5: Skyrim могло быть связано с действиями 24-летнего Уильяма Чепмена, погибшего после того, как забрался в вольер с тигром в Yorkshire Wildlife Park.

В своей публикации издание обратило внимание на то, что Чепмен играл в Skyrim, а также на его фотографию с арбалетом, сделанную в день трагедии. Газета предположила, что мужчина мог пытаться воплотить в реальности фантазии из игры, где герои сражаются с монстрами и дикими животными.

Однако никаких доказательств этой версии не приводится. Чепмен не брал арбалет с собой в вольер, а опубликованные кадры не свидетельствуют о том, что он пытался охотиться на тигра. Связь между его увлечением видеоиграми и произошедшим остаётся неподтверждённым предположением.

Попытку связать трагедию с видеоигрой раскритиковали за отсутствие фактических оснований. Обстоятельства гибели Чепмена изучаются отдельно, и делать выводы о причинах его поступка на основании увлечения Skyrim преждевременно.