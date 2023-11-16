В видеоролике Тодд Говард рассказал о своей карьере в игровой индустрии: от "Терминатора" до Starfield за 15 минут

Издание WIRED опубликовало интересный видеоролик, в котором глава студии Bethesda Тодд Говард рассказывает о своей долгой карьере. Ниже вы можете узнать о некоторых моментах из этого видео.

Говард гордится Terminator: Future Shock, первой игрой, над которой он работал в студии Bethesda. Сегодня эта игра сильно подзабыта, но в 1995 году это был поистине новаторский FPS. Враги были выполнены в 3D вместо популярных в то время спрайтов, а кроме того, в игре впервые появилось управление мышью в том виде, в котором мы знаем его по современным шутерам (до этого управление мышью предлагалось в Cyclones, но в совершенно ином виде, чем сейчас).

Дизайнер также рассказал о провале The Elder Scrolls Adventures: Redguard, который чуть не потопил всю студию. Босс Bethesda по-прежнему считает, что это была хорошая работа, но поклонники марки ожидали еще одну большую RPG вроде TES: Arena или Daggerfall, в то время как Redguard была гораздо меньшей по объему вещью с сильным акцентом на приключенческие элементы.

Прорывом для студии стал Morrowind, вышедший в 2002 году. Она вернулась к истокам серии The Elder Scrolls, отказавшись от процедурно генерируемого мира из Daggerfall в пользу локаций, созданных вручную. Игра стала бестселлером. Этому способствовал релиз на Xbox, который уступил по продажам на этой платформе только первой части Halo.

Серьезным испытанием оказалась игра The Elder Scrolls IV: Oblivion. Команду спасло то, что Microsoft в итоге решила удвоить объем памяти на 360-й модели.

Работа над Oblivion заняла четыре года. В то время как на Fallout 3, благодаря разработанным для игры технологиям, ушло чуть более двух лет. В итоге продукция продавалась даже лучше, чем Oblivion. Интересна и разработка самой студии:

Над The Elder Scrolls IV: Oblivion трудилось около 60 человек, в то время как команда, работающая над The Elder Scrolls V: Skyrim, насчитывает уже более сотни разработчиков.

Starfield - самый амбициозный проект студии на сегодняшний день. Разработчики взяли многие решения из Fallout 4, но при этом вернулись к процедурной генерации из ранних частей The Elder Scrolls. Команда, работавшая над Starfield, насчитывала около 250 человек.

В настоящее время в студии Bethesda работает около 450 человек.