The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 235 оценок

Ведущий художник Skyrim признал, что бесконечные переиздания уже стали шуткой - но Bethesda не планирует останавливаться

IKarasik IKarasik

В Bethesda прекрасно понимают, что количество переизданий The Elder Scrolls V: Skyrim давно стало мемом. Об этом рассказал ведущий художник игры Мэтт Карофано, комментируя очередной релиз — на этот раз Skyrim Anniversary Edition неожиданно вышла на Nintendo Switch 2.

Игроки раскритиковали Switch 2-версию Skyrim, поскольку она страдает от ужасной задержки ввода

По словам Карофано, студия выпускает новые версии не только ради платформ, но и ради новых игроков:

«Это уже немного шутка, как часто мы переиздаем Skyrim. Но это отличная игра, и мы хотим, чтобы каждый мог сыграть в неё лучшим образом».

Он отметил, что Switch 2 — для многих первая консоль Nintendo, поэтому Skyrim может оказаться их первым знакомством с серией.

Несмотря на насмешки фанатов, Bethesda продолжает поддерживать культовую RPG, пока The Elder Scrolls VI остаётся далёкой перспективой. Судя по подходу студии, новые переиздания Skyrim — лишь вопрос времени.

TX ZX

не сдавайся, борись до конца !!! )))

2
Макс20944
Это уже немного шутка, как часто мы переиздаем Skyrim. Но это отличная игра, и мы хотим, чтобы каждый мог сыграть в неё лучшим образом

Это "отличная" игра уже всем надоела! Даже ярым фанатом Скайрима уже наскучала она. Ищите новых игроков!? Шутка!? В нее играл каждый, как минимум каждый ее знает! Тем более вероятность что будут играть на слабом ПК в миллион раз выше чем на новом свитч. Никто не будет целенаправленно покупать свитч только ради Скайрима.

Или они думали что сделав мини ремейк Обливиона игроки забудут от этого "мема"? И дальше будут хавать миллиардгое переиздание одной и тоже игры уже 14 лет? Она вышла 11 ноября 2011 года напомню вам.

1
0ncnjqybr
всем надоела

1
CRAZY rock GAME 0ncnjqybr

Не парься, у Ведьмака больше 😉

Prestоn CRAZY rock GAME

Это никак не противоречит тому, что в Скайрим все еще играют.

2
RAMFALL

Пускай импут лаг и 30 ФПС чинят , переиздатели хреновы.

1
Neikxi

Лишний раз напоминают о ее существовании. Что в этом плохого?

1
saa0891

Ну так правильно ещё одну игру такого же уровня Беседка уже к сожалению не способна сделать, собственно в кастрированном выкидыше под названием Старфилд наблюдается серьёзная деградация многих элементов.

1
CRAZY rock GAME

Это как с GTA, нет бы сделать новую часть, они клепают бесконечные, глюченные переиздания 👍

1
TheFirstLight

разве у гта не одно переиздание на каждую игру ?

1
ant 36436
Он отметил, что Switch 2 — для многих первая консоль Nintendo, поэтому Skyrim может оказаться их первым знакомством с серией.

О как, вероятно Skyrim это эксклюзив нинтендо как Марио.

1
sa1958

Он смеётся.