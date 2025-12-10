Ведущий художник Skyrim признал, что бесконечные переиздания уже стали шуткой - но Bethesda не планирует останавливаться

В Bethesda прекрасно понимают, что количество переизданий The Elder Scrolls V: Skyrim давно стало мемом. Об этом рассказал ведущий художник игры Мэтт Карофано, комментируя очередной релиз — на этот раз Skyrim Anniversary Edition неожиданно вышла на Nintendo Switch 2.
По словам Карофано, студия выпускает новые версии не только ради платформ, но и ради новых игроков:
«Это уже немного шутка, как часто мы переиздаем Skyrim. Но это отличная игра, и мы хотим, чтобы каждый мог сыграть в неё лучшим образом».
Он отметил, что Switch 2 — для многих первая консоль Nintendo, поэтому Skyrim может оказаться их первым знакомством с серией.
Несмотря на насмешки фанатов, Bethesda продолжает поддерживать культовую RPG, пока The Elder Scrolls VI остаётся далёкой перспективой. Судя по подходу студии, новые переиздания Skyrim — лишь вопрос времени.
не сдавайся, борись до конца !!! )))
Это "отличная" игра уже всем надоела! Даже ярым фанатом Скайрима уже наскучала она. Ищите новых игроков!? Шутка!? В нее играл каждый, как минимум каждый ее знает! Тем более вероятность что будут играть на слабом ПК в миллион раз выше чем на новом свитч. Никто не будет целенаправленно покупать свитч только ради Скайрима.
Или они думали что сделав мини ремейк Обливиона игроки забудут от этого "мема"? И дальше будут хавать миллиардгое переиздание одной и тоже игры уже 14 лет? Она вышла 11 ноября 2011 года напомню вам.
Не парься, у Ведьмака больше 😉
Это никак не противоречит тому, что в Скайрим все еще играют.
Пускай импут лаг и 30 ФПС чинят , переиздатели хреновы.
Лишний раз напоминают о ее существовании. Что в этом плохого?
Ну так правильно ещё одну игру такого же уровня Беседка уже к сожалению не способна сделать, собственно в кастрированном выкидыше под названием Старфилд наблюдается серьёзная деградация многих элементов.
Это как с GTA, нет бы сделать новую часть, они клепают бесконечные, глюченные переиздания 👍
разве у гта не одно переиздание на каждую игру ?
О как, вероятно Skyrim это эксклюзив нинтендо как Марио.
Он смеётся.