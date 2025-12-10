Ведущий художник Skyrim признал, что бесконечные переиздания уже стали шуткой - но Bethesda не планирует останавливаться

В Bethesda прекрасно понимают, что количество переизданий The Elder Scrolls V: Skyrim давно стало мемом. Об этом рассказал ведущий художник игры Мэтт Карофано, комментируя очередной релиз — на этот раз Skyrim Anniversary Edition неожиданно вышла на Nintendo Switch 2.

По словам Карофано, студия выпускает новые версии не только ради платформ, но и ради новых игроков:

«Это уже немного шутка, как часто мы переиздаем Skyrim. Но это отличная игра, и мы хотим, чтобы каждый мог сыграть в неё лучшим образом».

Он отметил, что Switch 2 — для многих первая консоль Nintendo, поэтому Skyrim может оказаться их первым знакомством с серией.

Несмотря на насмешки фанатов, Bethesda продолжает поддерживать культовую RPG, пока The Elder Scrolls VI остаётся далёкой перспективой. Судя по подходу студии, новые переиздания Skyrim — лишь вопрос времени.