Ведущий разработчик Skyrim похвалил Тодда Говарда за то, что тот отчаянно старается не быть "узким местом"

В новом интервью для PressBoxPR ветеран Bethesda и ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит рассказал о своем времени в студии, затронув различные темы. Один из вопросов, который ему задали, касался главы студии Тодда Ховарда и того, как его общественное восприятие отличается от восприятия человека, с которым он работал десятилетиями.

Это вы должны сказать мне, какое, по-вашему, его общественное восприятие. Я знаю этого человека очень давно. Мне немного сложно увидеть лес за деревьями.



Могу откровенно сказать, что, работая в Bethesda вплоть до времён Skyrim, Тодд, вероятно, был одним из лучших боссов, которые у меня когда-либо были. Могу также сказать, что он прекрасно осознает, что является узким местом, и изо всех сил старается этого избежать. К сожалению, у него это не очень хорошо получается.

Несмит подчёркивает, что дело не в некомпетентности руководства или «в чем-то, из-за чего он ведет себя как чудовище. Это часть культуры студии, и от этого крайне сложно избавиться, потому что это заложено в саму разработку. Даже несмотря на его отчаянные попытки, он прибегает к тому, когда внезапно вмешивается и меняет всю ситуацию. И это все ещё происходит».

Несмит говорит, что это нужно рассматривать в контексте игр Bethesda, которые, очевидно, являются масштабными проектами с огромным количеством движущихся частей.

Когда вы создаёте такие масштабные игры, как игры Bethesda, Тодд очень хорошо говорил: «Мне важно то, это, это и это», и он уделял много времени и внимания этим вещам. Нам позволяли действовать по-своему, не то чтобы он не мог прийти и одобрить работу, но он давал много свободы действий.

В качестве примера он приводит переработку системы магии Skyrim.

Я чувствовал, что она очень старая и банальная, и её нужно переделать. Мы обсуждали это. Говард одобрил общую идею и был очень вовлечён в этот процесс. Затем он дал мне полную свободу действий. Не то чтобы мы не обсуждали то или иное, но у меня было много свободы для создания этого. Очень много свободы.



То же самое было и со многими системами персонажей. Он был очень вовлечён в разработку бонусов, потому что у него было видение того, чего он хочет. Что касается базовых вещей, у меня было огромное количество свободы делать то, что я хотел.



Я бы сказал, что репутация, о которой вы только что сказали, одновременно и заслуженная, и незаслуженная, потому что это большая студия. Мы делали большие проекты. И то, и другое может быть правдой одновременно