ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 421 оценка

Ведущий разработчик Skyrim похвалил Тодда Говарда за то, что тот отчаянно старается не быть "узким местом"

monk70 monk70

В новом интервью для PressBoxPR ветеран Bethesda и ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит рассказал о своем времени в студии, затронув различные темы. Один из вопросов, который ему задали, касался главы студии Тодда Ховарда и того, как его общественное восприятие отличается от восприятия человека, с которым он работал десятилетиями.

Это вы должны сказать мне, какое, по-вашему, его общественное восприятие. Я знаю этого человека очень давно. Мне немного сложно увидеть лес за деревьями.

Могу откровенно сказать, что, работая в Bethesda вплоть до времён Skyrim, Тодд, вероятно, был одним из лучших боссов, которые у меня когда-либо были. Могу также сказать, что он прекрасно осознает, что является узким местом, и изо всех сил старается этого избежать. К сожалению, у него это не очень хорошо получается.

Несмит подчёркивает, что дело не в некомпетентности руководства или «в чем-то, из-за чего он ведет себя как чудовище. Это часть культуры студии, и от этого крайне сложно избавиться, потому что это заложено в саму разработку. Даже несмотря на его отчаянные попытки, он прибегает к тому, когда внезапно вмешивается и меняет всю ситуацию. И это все ещё происходит».

Несмит говорит, что это нужно рассматривать в контексте игр Bethesda, которые, очевидно, являются масштабными проектами с огромным количеством движущихся частей.

Когда вы создаёте такие масштабные игры, как игры Bethesda, Тодд очень хорошо говорил: «Мне важно то, это, это и это», и он уделял много времени и внимания этим вещам. Нам позволяли действовать по-своему, не то чтобы он не мог прийти и одобрить работу, но он давал много свободы действий.

В качестве примера он приводит переработку системы магии Skyrim.

Я чувствовал, что она очень старая и банальная, и её нужно переделать. Мы обсуждали это. Говард одобрил общую идею и был очень вовлечён в этот процесс. Затем он дал мне полную свободу действий. Не то чтобы мы не обсуждали то или иное, но у меня было много свободы для создания этого. Очень много свободы.

То же самое было и со многими системами персонажей. Он был очень вовлечён в разработку бонусов, потому что у него было видение того, чего он хочет. Что касается базовых вещей, у меня было огромное количество свободы делать то, что я хотел.

Я бы сказал, что репутация, о которой вы только что сказали, одновременно и заслуженная, и незаслуженная, потому что это большая студия. Мы делали большие проекты. И то, и другое может быть правдой одновременно
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
5uperNova

Ну кстати тут он прав, Тодд довольно хорошо относится к тому, чтобы предоставить разработчику свободу действий и придумать что-то своё. Конечно как и везде что-то вырезается в последствии, что-то остаётся и тп, но у Тодда, довольно интересное видение в плане управленческой деятельности разработки, это один немногих людей в геймдеве, кто реально ценит вклад от разработчиков. Может быть поэтому, на него практически никогда не было жалоб от тех, кто уволился.

Конечно можно винить его за вечные переиздания и мемность, но чувак реально относится ко всему проще)

3
Майкл Скотт

Беседке хана, на волне успеха их проектов им паралельно в движок новый надо было вкладываться, как в свое время рокстар сделали, но они решили и дальше капусту с гоев грести пока прет и в конце концов настал тупик с невозможностью соответствовать времени. Тодд гениальный торгаш и лохотронщик, но разрабы в беседке криворукие максимально.

1
CheckDevNull
Тодд очень хорошо говорил: «Мне важно то, это, это и это».