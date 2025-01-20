Версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition достигла 67 тыс. игроков после недавней распродажи в Steam

The Elder Scrolls 5: Skyrim остается одним из самых впечатляющих релизов Bethesda на сегодняшний день. Охватывая несколько поколений консолей и различные типы устройств, эта RPG продолжает завораживать игроков своими многочисленными историями, персонажами и секретами.
Если посмотреть на SteamDB, то Skyrim внезапно подскочила до 67 622 игроков за последние 24 часа.
Последнее возрождение Skyrim Special Edition свидетельствует о приближении к историческому максимуму, который был достигнут восемь лет назад. Как и ожидалось, это возрождение во многом связано с масштабной распродажей в Steam.
В настоящее время версия Special Edition продается со скидкой 90%.
Хитрый Тодд умудрился в очередной раз продать Скайрим?)
Может даст кто ссылку где можно скачать готовую сборку модов которая встанет на стим версию с ачивками итд? Чекал ваббаджек, только там каждый мод надо в ручную кликать и жать скачать, а их там больше сотки, а для автоматического скачивания нексус премиум просит))
Чужие сборки фигня. Нужно учится самому искать моды под свои потребности и устанавливать. Главное не ленится. У меня при установке Скайрима потом обычно уходило 2-3 дня на поиск и установку нужных модов
Recast.
Или как вариант, скачать сборку с раздела Файлы-Сборки, тут на сайте.
Или варианты:
https://gamer-mods.ru/load/skyrim_se/gotovye_sborki_modov/272
Заценю, спасибо)
Да вот времени на это нет)
Новость прочитал? А теперь купи.
игра отпадная
Норм
Слыш, ну еще разок, ну чоты..
ну не знаю мне больше легендарка по душе // Владимир Бондарев
Советую любителям Скайрима мод онлайновский попробовать. Ммо в мире Скайрима интереснее чем попытка беседки в свитки онлайн