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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 709 оценок

Версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition достигла 67 тыс. игроков после недавней распродажи в Steam

Serious Ash
Новости

The Elder Scrolls 5: Skyrim остается одним из самых впечатляющих релизов Bethesda на сегодняшний день. Охватывая несколько поколений консолей и различные типы устройств, эта RPG продолжает завораживать игроков своими многочисленными историями, персонажами и секретами.

Если посмотреть на SteamDB, то Skyrim внезапно подскочила до 67 622 игроков за последние 24 часа.

Последнее возрождение Skyrim Special Edition свидетельствует о приближении к историческому максимуму, который был достигнут восемь лет назад. Как и ожидалось, это возрождение во многом связано с масштабной распродажей в Steam.

В настоящее время версия Special Edition продается со скидкой 90%.

6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
AndralStormborn

Хитрый Тодд умудрился в очередной раз продать Скайрим?)

3
Dark1994

Может даст кто ссылку где можно скачать готовую сборку модов которая встанет на стим версию с ачивками итд? Чекал ваббаджек, только там каждый мод надо в ручную кликать и жать скачать, а их там больше сотки, а для автоматического скачивания нексус премиум просит))

2
AndralStormborn

Чужие сборки фигня. Нужно учится самому искать моды под свои потребности и устанавливать. Главное не ленится. У меня при установке Скайрима потом обычно уходило 2-3 дня на поиск и установку нужных модов

4
SoRaS3

Recast.

Или как вариант, скачать сборку с раздела Файлы-Сборки, тут на сайте.

Или варианты:

Спойлер

https://gamer-mods.ru/load/skyrim_se/gotovye_sborki_modov/272

1
Dark1994 SoRaS3

Заценю, спасибо)

0
Dark1994 AndralStormborn

Да вот времени на это нет)

0
0ncnjqybr

Новость прочитал? А теперь купи.

2
Иван Пласконь

игра отпадная

1
SoRaS3

Норм

1
digitalkid

Слыш, ну еще разок, ну чоты..

0
Пользователь ВКонтакте

ну не знаю мне больше легендарка по душе // Владимир Бондарев

0
saa0891
+ ещё 2 картинки
0
sapov

Советую любителям Скайрима мод онлайновский попробовать. Ммо в мире Скайрима интереснее чем попытка беседки в свитки онлайн

-2