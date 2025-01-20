Версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition достигла 67 тыс. игроков после недавней распродажи в Steam

The Elder Scrolls 5: Skyrim остается одним из самых впечатляющих релизов Bethesda на сегодняшний день. Охватывая несколько поколений консолей и различные типы устройств, эта RPG продолжает завораживать игроков своими многочисленными историями, персонажами и секретами.

Если посмотреть на SteamDB, то Skyrim внезапно подскочила до 67 622 игроков за последние 24 часа.

Последнее возрождение Skyrim Special Edition свидетельствует о приближении к историческому максимуму, который был достигнут восемь лет назад. Как и ожидалось, это возрождение во многом связано с масштабной распродажей в Steam.

В настоящее время версия Special Edition продается со скидкой 90%.