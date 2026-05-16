Ветеран моддинга The Elder Scrolls 5: Skyrim сыграл без модов спустя 13 лет и пришел в восторг

На форуме Reddit привлекло внимание сообщение создателя модификаций для The Elder Scrolls 5: Skyrim. Пользователь признался, что за 13 лет использования модов он сильно устал от них и решил поиграть в оригинальную версию игры без каких-либо дополнений. К его удивлению, ванильная версия увлекла его с головой.

Игра обладает крайне масштабным сообществом мододелов. Игрокам доступны графические улучшения, изменения интерфейса, новые сюжетные линии и прочий контент. Однако автор поста, увлекшийся созданием и установкой модификаций примерно с 2013 года, заявил, что идеальную сборку создать так и не удалось. По его словам, даже после долгих месяцев работы над пакетом из более чем 600 модов он постоянно находил детали, требующие исправлений. В итоге он пришел к выводу, что гораздо проще перестать обращать внимание на мелочи и просто наслаждаться оригинальным проектом.

В комментариях пользователи выразили согласие с этой позицией. Геймеры отмечают, что избыток свободы в настройке игры приводит к постоянному поиску улучшений, поэтому чувство удовлетворения так и не наступает. Процесс создания идеальной сборки часто подменяет собой сам игровой процесс. Отметившийся в теме игрок поделился своим опытом. Он рассказал, что при игре с огромным количеством модов он никогда не доходил до финала, но после покупки версии для консоли Nintendo Switch он прошел игру 3 раза, а также начал с интересом собирать внутриигровые книги, на которые раньше не обращал внимания.

Несмотря на то что игра вышла в 2011 году и может казаться устаревшей по сравнению с современными релизами, ее скандинавский художественный стиль и огромный объем контента остаются уникальными. Ветераны моддинга со временем возвращаются к оригиналу, чтобы заново открыть для себя эти достоинства. Стоит отметить, что сегодня игрокам доступны такие версии, как Special Edition и Anniversary Edition, которые уже содержат официальные улучшения по сравнению с базовой игрой.

Сам автор публикации позже добавил, что все еще любит моды. Однако он подчеркнул, что создание хорошей сборки требует колоссальных усилий и вызывает стресс. Тем, кто забыл базовые механики и атмосферу, он настоятельно рекомендовал попробовать пройти игру без сторонних вмешательств.