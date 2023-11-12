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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 27 215 оценок

Винтерхолд из Skyrim воссоздали на Unreal Engine 5 с соблюдением реалистичных размеров

butcher69
Новости

Пользователь Leo Torres опубликовал видеоролик, демонстрирующий Винтерхолд из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Это видео может дать нам представление о том, как может выглядеть Skyrim нового поколения.

Leo Torres выполнил рендеринг этой карты в Unreal Engine 5.3.2 на NVIDIA RTX 3060Ti. Он использовал модели сторонних разработчиков и собственные ассеты. Для создания пользовательских активов он использовал Blender. Для всех моделей и листвы художник использовал Nanite. Кроме того, для GI и отражений он использовал Lumen.

Leo Torres - не новичок в создании потрясающего вида Skyrim на Unreal Engine 5. Он уже делал это раньше. В апреле 2023 года он поделился классным видеороликом с изображением Вайтрана в Unreal Engine 5. Затем, в октябре, он снова сделал это, воссоздав город Солитьюд в UE5. Этот парень знает толк в своем деле.

Художник создал Винтерхолд гораздо более реалистичным и соответствующим сюжету игры. Теперь он кажется вполне реальным местом.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Snake2105

Скоро для игр с такой графикой понадобится вот такая видеокарта, но все же игра выглядит красиво.

13
gilian137

а скайрим причем тут?

0
Alex40001

сходство есть но глаза режет от этого потому что оно пытается казаться настоящим и приближенным к реальности а раз так то сравнивая с реальностью то игра в проигрыше из за нагромождений и не соответствий

0
Руслан Меркулов 2

Такое себе

0
Artery Kaulitz

Эх, хотелось бы увидеть весь Тамриель в его лорных размерах. Но вряд-ли... Даже с более простой графикой, наполнить это всё, что-бы оно не казалось пустым безжизненным полем, будет сложновато

0
MaxxHouse303

Реалистичные фонарики) Все остальное уровень Ведьмака 3, Days Gan.

-4
B e s i k

У Ведьмака 3 мультяшная графика и вырвиглаз освещение и смотрится он хуже даже ванильного Скайрима.

0