Винтерхолд из Skyrim воссоздали на Unreal Engine 5 с соблюдением реалистичных размеров

Пользователь Leo Torres опубликовал видеоролик, демонстрирующий Винтерхолд из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Это видео может дать нам представление о том, как может выглядеть Skyrim нового поколения.
Leo Torres выполнил рендеринг этой карты в Unreal Engine 5.3.2 на NVIDIA RTX 3060Ti. Он использовал модели сторонних разработчиков и собственные ассеты. Для создания пользовательских активов он использовал Blender. Для всех моделей и листвы художник использовал Nanite. Кроме того, для GI и отражений он использовал Lumen.
Leo Torres - не новичок в создании потрясающего вида Skyrim на Unreal Engine 5. Он уже делал это раньше. В апреле 2023 года он поделился классным видеороликом с изображением Вайтрана в Unreal Engine 5. Затем, в октябре, он снова сделал это, воссоздав город Солитьюд в UE5. Этот парень знает толк в своем деле.
Художник создал Винтерхолд гораздо более реалистичным и соответствующим сюжету игры. Теперь он кажется вполне реальным местом.
Скоро для игр с такой графикой понадобится вот такая видеокарта, но все же игра выглядит красиво.
а скайрим причем тут?
сходство есть но глаза режет от этого потому что оно пытается казаться настоящим и приближенным к реальности а раз так то сравнивая с реальностью то игра в проигрыше из за нагромождений и не соответствий
Такое себе
Эх, хотелось бы увидеть весь Тамриель в его лорных размерах. Но вряд-ли... Даже с более простой графикой, наполнить это всё, что-бы оно не казалось пустым безжизненным полем, будет сложновато
Реалистичные фонарики) Все остальное уровень Ведьмака 3, Days Gan.
У Ведьмака 3 мультяшная графика и вырвиглаз освещение и смотрится он хуже даже ванильного Скайрима.