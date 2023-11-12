Винтерхолд из Skyrim воссоздали на Unreal Engine 5 с соблюдением реалистичных размеров

Пользователь Leo Torres опубликовал видеоролик, демонстрирующий Винтерхолд из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Это видео может дать нам представление о том, как может выглядеть Skyrim нового поколения.

Leo Torres выполнил рендеринг этой карты в Unreal Engine 5.3.2 на NVIDIA RTX 3060Ti. Он использовал модели сторонних разработчиков и собственные ассеты. Для создания пользовательских активов он использовал Blender. Для всех моделей и листвы художник использовал Nanite. Кроме того, для GI и отражений он использовал Lumen.

Leo Torres - не новичок в создании потрясающего вида Skyrim на Unreal Engine 5. Он уже делал это раньше. В апреле 2023 года он поделился классным видеороликом с изображением Вайтрана в Unreal Engine 5. Затем, в октябре, он снова сделал это, воссоздав город Солитьюд в UE5. Этот парень знает толк в своем деле.

Художник создал Винтерхолд гораздо более реалистичным и соответствующим сюжету игры. Теперь он кажется вполне реальным местом.