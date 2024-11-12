Винтерхолд из The Elder Scrolls V: Skyrim воссоздали на движке Unreal Engine 5

YouTube-блогер Лео Торрес продемонстрировал, как выглядит Виндхельм, один из ключевых городов The Elder Scrolls V: Skyrim, воссозданный на движке Unreal Engine 5. В новой версии города детализация увеличена в 16 раз по сравнению с оригинальной игрой, что придаёт знаменитому поселению ещё более реалистичный и захватывающий вид.

Проект по пересозданию городов Скайрима — часть крупной работы блогера. Ранее он уже представил улучшенные версии всех остальных поселений из TES V: Skyrim. В октябре 2024 года Торрес показал обновленный Рифтен, а до этого — Морфал, Фолкрит, Маркарт, Винтерхолд, Вайтран, Черный Предел, Солитьюд и Данстар.

На полное преобразование локаций у Лео Торреса ушло два года.