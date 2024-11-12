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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 32 597 оценок

Винтерхолд из The Elder Scrolls V: Skyrim воссоздали на движке Unreal Engine 5

butcher69
Новости

YouTube-блогер Лео Торрес продемонстрировал, как выглядит Виндхельм, один из ключевых городов The Elder Scrolls V: Skyrim, воссозданный на движке Unreal Engine 5. В новой версии города детализация увеличена в 16 раз по сравнению с оригинальной игрой, что придаёт знаменитому поселению ещё более реалистичный и захватывающий вид.

Проект по пересозданию городов Скайрима — часть крупной работы блогера. Ранее он уже представил улучшенные версии всех остальных поселений из TES V: Skyrim. В октябре 2024 года Торрес показал обновленный Рифтен, а до этого — Морфал, Фолкрит, Маркарт, Винтерхолд, Вайтран, Черный Предел, Солитьюд и Данстар.

3D-художник показал, как выглядит "город воров" из The Elder Scrolls 5: Skyrim на Unreal Engine 5

На полное преобразование локаций у Лео Торреса ушло два года.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Unicorling

С масштабом явно переборщил, ещё всё такое ровненькое, напоминает рендеры из игр конца 90ых а не анриал

0
Skadner

В названии новости опечатка - не Винтерхолд, а Виндхельм нужно написать.

0
Friedrich Woltmann

А визуал неба всратый, шо опять не могут нормальные скайбоксы сделать? Вроде все пытаются в реализм, а облака делают, как в мультиках))

-1