Во всей команде разработчиков Skyrim никто даже не додумался надевать ведро на голову NPC - как появился культовый баг

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Game Studios Брюс Несмит рассказал, что один из самых известных трюков в истории The Elder Scrolls V: Skyrim — возможность надеть на голову торговцу ведро и спокойно обворовать его — никогда не был задуман разработчиками. По словам Несмита, команда не только не планировала подобную механику, но даже не пробовала надевать предметы на NPC во время тестирования.
Это произошло совершенно случайно. Мы даже не пытались надеть ведро кому-либо на голову во время разработки. Этот трюк или баг появился уже после выхода игры.
— признался разработчик в подкасте FRVR.
Несмит пояснил, что понимает, почему с технической точки зрения этот баг сработал: предметы перекрывали обзор персонажу, фактически «ослепляя» его и позволяя игроку безнаказанно красть вещи. В Bethesda о существовании подобного способа узнали лишь после публикации первых фанатских видео, где игроки массово демонстрировали необычный способ грабежа.
Спустя 14 лет после выхода Skyrim баг с ведром стал частью культурного наследия игры и символом её непредсказуемой физики. Разработчик отметил, что именно такие пусть и немного абсурдные возможности сделали мир Тамриэля живым и увлекательным: игроки чувствуют себя не наблюдателями, а настоящими участниками происходящего.
Забавно учитывая какие сейчас игры делают с читерным зрением у ии, привет сталкер 2, то в Скайриме было все по честному
Трюк, конечно, забавный, но он просто показывает, насколько в Скайриме НПС просто тупые болванчики, а сама игра даже спустя 14 лет и несколько переизданий всё рано представляет из себя багодром.
Эти "тупые болванчики" все равно умнее 99% неписей у конкурентов. Которые часто даже и не НПС, а часть декораций.
Чел, у НПС Скайрима хотя бы есть распорядок дня, они реагируют на игрока и его действия. На дворе 2026 год, вроде бы ИИ технологии не стоят на месте, но почти во всех современных играх НПС прибиты к полу, а реакция на игрока происходит только при вступление с ними в диалог. Я вообще считаю, что графикой сейчас никого не удивить, игры стагнируют, будущее за ИИ технологиями, где игровые миры реально оживут и каждый НПС будет словно живой человек, вот это будет действительно что-то крутое.
Не в ближайшем будущем. Чтобы развернуть ИИшку которая сможет все это поддерживать в рабочем состоянии понадобится видюха далеко даже не с несколькими десятками гигами видеопамяти, а сотнями.
Вот эта ахинея про "живой и настоящий мир" в конце - она зачем? Он не живой и настоящий, а кривой // Александр Ковалёв
А в 4 Фолыче и в Старфилд можно повторить такой трюк?
конечно,там еще все тупее
в жизни тоже если человеку ведро надеть он не будет видеть через ведро. так что это крутая имерсивная фича проста.
В жизни это не работает, охранникам такое не нравится...