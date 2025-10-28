Во всей команде разработчиков Skyrim никто даже не додумался надевать ведро на голову NPC - как появился культовый баг

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Game Studios Брюс Несмит рассказал, что один из самых известных трюков в истории The Elder Scrolls V: Skyrim — возможность надеть на голову торговцу ведро и спокойно обворовать его — никогда не был задуман разработчиками. По словам Несмита, команда не только не планировала подобную механику, но даже не пробовала надевать предметы на NPC во время тестирования.

Это произошло совершенно случайно. Мы даже не пытались надеть ведро кому-либо на голову во время разработки. Этот трюк или баг появился уже после выхода игры.

— признался разработчик в подкасте FRVR.

Несмит пояснил, что понимает, почему с технической точки зрения этот баг сработал: предметы перекрывали обзор персонажу, фактически «ослепляя» его и позволяя игроку безнаказанно красть вещи. В Bethesda о существовании подобного способа узнали лишь после публикации первых фанатских видео, где игроки массово демонстрировали необычный способ грабежа.

Спустя 14 лет после выхода Skyrim баг с ведром стал частью культурного наследия игры и символом её непредсказуемой физики. Разработчик отметил, что именно такие пусть и немного абсурдные возможности сделали мир Тамриэля живым и увлекательным: игроки чувствуют себя не наблюдателями, а настоящими участниками происходящего.