ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 079 оценок

Во всей команде разработчиков Skyrim никто даже не додумался надевать ведро на голову NPC - как появился культовый баг

Gutsz Gutsz

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Game Studios Брюс Несмит рассказал, что один из самых известных трюков в истории The Elder Scrolls V: Skyrim — возможность надеть на голову торговцу ведро и спокойно обворовать его — никогда не был задуман разработчиками. По словам Несмита, команда не только не планировала подобную механику, но даже не пробовала надевать предметы на NPC во время тестирования.

Это произошло совершенно случайно. Мы даже не пытались надеть ведро кому-либо на голову во время разработки. Этот трюк или баг появился уже после выхода игры.

— признался разработчик в подкасте FRVR.

Несмит пояснил, что понимает, почему с технической точки зрения этот баг сработал: предметы перекрывали обзор персонажу, фактически «ослепляя» его и позволяя игроку безнаказанно красть вещи. В Bethesda о существовании подобного способа узнали лишь после публикации первых фанатских видео, где игроки массово демонстрировали необычный способ грабежа.

Спустя 14 лет после выхода Skyrim баг с ведром стал частью культурного наследия игры и символом её непредсказуемой физики. Разработчик отметил, что именно такие пусть и немного абсурдные возможности сделали мир Тамриэля живым и увлекательным: игроки чувствуют себя не наблюдателями, а настоящими участниками происходящего.

16
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Nodas
предметы перекрывали обзор персонажу, фактически «ослепляя»

Забавно учитывая какие сейчас игры делают с читерным зрением у ии, привет сталкер 2, то в Скайриме было все по честному

8
Gords

Трюк, конечно, забавный, но он просто показывает, насколько в Скайриме НПС просто тупые болванчики, а сама игра даже спустя 14 лет и несколько переизданий всё рано представляет из себя багодром.

7
0ncnjqybr

Эти "тупые болванчики" все равно умнее 99% неписей у конкурентов. Которые часто даже и не НПС, а часть декораций.

3
Samson48

Чел, у НПС Скайрима хотя бы есть распорядок дня, они реагируют на игрока и его действия. На дворе 2026 год, вроде бы ИИ технологии не стоят на месте, но почти во всех современных играх НПС прибиты к полу, а реакция на игрока происходит только при вступление с ними в диалог. Я вообще считаю, что графикой сейчас никого не удивить, игры стагнируют, будущее за ИИ технологиями, где игровые миры реально оживут и каждый НПС будет словно живой человек, вот это будет действительно что-то крутое.

imizaka Samson48

Не в ближайшем будущем. Чтобы развернуть ИИшку которая сможет все это поддерживать в рабочем состоянии понадобится видюха далеко даже не с несколькими десятками гигами видеопамяти, а сотнями.

Пользователь ВКонтакте

Вот эта ахинея про "живой и настоящий мир" в конце - она зачем? Он не живой и настоящий, а кривой // Александр Ковалёв

3
Lvinomord

А в 4 Фолыче и в Старфилд можно повторить такой трюк?

InkubatorKlef

конечно,там еще все тупее

MunchkiN 616

в жизни тоже если человеку ведро надеть он не будет видеть через ведро. так что это крутая имерсивная фича проста.

J a r v i s

В жизни это не работает, охранникам такое не нравится...

Dexter Morgan butcher