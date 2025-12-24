Возвращение в Skyrim пошло не по плану: версия для Switch 2 встретила фанатов техническими проблемами

Долгожданный порт The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch 2, который должен был стать ещё одним ностальгическим возвращением культовой RPG, неожиданно обернулся серьёзным разочарованием для игроков. По первым отзывам, техническое состояние игры оставляет желать лучшего и мешает комфортному прохождению уже с первых минут.
Пользователи сообщают о частых вылетах, которые могут происходить практически сразу после запуска — ещё до ключевого выбора фракции в начале сюжета. Из-за этого игрокам приходится постоянно перезапускать игру. Дополнительные проблемы возникают при выходе консоли из спящего режима и при переключении в системное меню, после чего Skyrim нередко отказывается корректно возобновлять сессию.
Производительность также вызывает вопросы. Игра работает с фиксированными 30 кадрами в секунду без каких-либо графических настроек или режимов производительности. Это особенно странно на фоне того, что Switch 2 без особых проблем справляется с более требовательными проектами вроде Cyberpunk 2077. Ситуацию усугубляет заметная задержка ввода как в портативном, так и в стационарном режимах, из-за чего бои и исследование мира ощущаются «тяжёлыми».
Хотя порт включает все дополнения и контент Creation Club, в текущем состоянии это скорее усиливает нагрузку на систему, чем делает игру привлекательнее. Фанаты надеются, что Bethesda исправит ситуацию патчами, но пока версия для Switch 2 оставляет крайне противоречивое впечатление.
