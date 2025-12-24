ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
Возвращение в Skyrim пошло не по плану: версия для Switch 2 встретила фанатов техническими проблемами

Долгожданный порт The Elder Scrolls V: Skyrim на Nintendo Switch 2, который должен был стать ещё одним ностальгическим возвращением культовой RPG, неожиданно обернулся серьёзным разочарованием для игроков. По первым отзывам, техническое состояние игры оставляет желать лучшего и мешает комфортному прохождению уже с первых минут.

Пользователи сообщают о частых вылетах, которые могут происходить практически сразу после запуска — ещё до ключевого выбора фракции в начале сюжета. Из-за этого игрокам приходится постоянно перезапускать игру. Дополнительные проблемы возникают при выходе консоли из спящего режима и при переключении в системное меню, после чего Skyrim нередко отказывается корректно возобновлять сессию.

Производительность также вызывает вопросы. Игра работает с фиксированными 30 кадрами в секунду без каких-либо графических настроек или режимов производительности. Это особенно странно на фоне того, что Switch 2 без особых проблем справляется с более требовательными проектами вроде Cyberpunk 2077. Ситуацию усугубляет заметная задержка ввода как в портативном, так и в стационарном режимах, из-за чего бои и исследование мира ощущаются «тяжёлыми».

Хотя порт включает все дополнения и контент Creation Club, в текущем состоянии это скорее усиливает нагрузку на систему, чем делает игру привлекательнее. Фанаты надеются, что Bethesda исправит ситуацию патчами, но пока версия для Switch 2 оставляет крайне противоречивое впечатление.

Egik81

Лайфхак для сегодняшних новостников и журналистов. Пишите не только о проблемах нужных устройств, а когда они вообще есть в не зависимости от держателя платформы. Да придётся наступать на собственное Я и другие издержки. Но и поводов написать будет больше, как и дохода.))

Johnny Rotten

Да потому что из беседки уже давно все технари (и те криворучками были) ушли и остались лишь набранные по квотам меньшинства.

нитгитлистер

ну упс

MNM 777
Кей Овальд

Никогда такого не было и вот опять.

yariko ookami
техническое состояние игры оставляет желать лучшего и мешает комфортному прохождению уже с первых минут.

Bethesda даже на ПК не могут нормальную оптимизацию выпустить, как было с ремастером ТЕС4, а уж на калкулятор от Nintendo и подавно!

Player is Ready

По моему как раз таки по плану.

Иваныч из Тулы

Проблема в том, что на Свиче нет мододелов, которые всё поправят.

нитгитлистер

ну вот не надо. ваниль не на столько кривая и бездарная

Иваныч из Тулы нитгитлистер

Не бездарная, но кривая.

Aku Metsu

Игроки с других платформ, читая эту новость: