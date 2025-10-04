Вышел масштабный сюжетный мод Lordbound для Skyrim, находившийся в разработке 11 лет

Состоялся релиз масштабной сюжетной модификации Lordbound для The Elder Scrolls V: Skyrim. Команда энтузиастов занималась разработкой этого неофициального дополнения более десяти лет. Проект добавляет в игру свыше 60 часов нового контента.

Модификация представляет новый регион — долину Друадач, которая по своим размерам превосходит Солстхейм из официального DLC Dragonborn. Эта территория наполнена новыми городами, лагерями, шахтами и руинами. Игроков ждут более 40 квестов и свыше 50 подземелий для исследования.

Сюжетная составляющая Lordbound предлагает три основные квестовые линии, связанные с разными фракциями: можно присоединиться к лорду Хэлану в расследовании тайн его семьи, помочь Имперскому легиону в восстановлении торгового пути или поддержать орков из Гаршакура в защите их нового дома. Разработчики заявляют, что выборы и действия игрока будут иметь последствия, изменяющие положение дел в долине.

Помимо сюжетного контента, мод вводит в Skyrim новое оружие, броню, заклинания и различные расходуемые предметы. Все новые персонажи получили полную озвучку, а для создания атмосферы был написан оригинальный саундтрек.

Создатели отмечают, что, несмотря на релиз, Lordbound все еще является проектом в стадии разработки, поэтому игроки могут столкнуться с ошибками.