Вышел масштабный сюжетный мод Lordbound для Skyrim, находившийся в разработке 11 лет

Состоялся релиз масштабной сюжетной модификации Lordbound для The Elder Scrolls V: Skyrim. Команда энтузиастов занималась разработкой этого неофициального дополнения более десяти лет. Проект добавляет в игру свыше 60 часов нового контента.
Модификация представляет новый регион — долину Друадач, которая по своим размерам превосходит Солстхейм из официального DLC Dragonborn. Эта территория наполнена новыми городами, лагерями, шахтами и руинами. Игроков ждут более 40 квестов и свыше 50 подземелий для исследования.
Сюжетная составляющая Lordbound предлагает три основные квестовые линии, связанные с разными фракциями: можно присоединиться к лорду Хэлану в расследовании тайн его семьи, помочь Имперскому легиону в восстановлении торгового пути или поддержать орков из Гаршакура в защите их нового дома. Разработчики заявляют, что выборы и действия игрока будут иметь последствия, изменяющие положение дел в долине.
Помимо сюжетного контента, мод вводит в Skyrim новое оружие, броню, заклинания и различные расходуемые предметы. Все новые персонажи получили полную озвучку, а для создания атмосферы был написан оригинальный саундтрек.
Создатели отмечают, что, несмотря на релиз, Lordbound все еще является проектом в стадии разработки, поэтому игроки могут столкнуться с ошибками.
Не переведён = не вышел (для меня)
Наверное долго будут переводить :(
были бы рукастые пацаны а не шаражные давно бы сделали форк sseTranslator / xTranslator и встроили туда локальную модель нейросетки чтобы переводить за пару секунд любой мод
Ничего так.
Я так понимаю руссификации текста нет
Ну не знай, если судить по ролику, то выгладит, как будто бы 10 из 11 лет потрачено на безделье.