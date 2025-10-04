ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 36 872 оценки

Вышел масштабный сюжетный мод Lordbound для Skyrim, находившийся в разработке 11 лет

Extor Menoger Extor Menoger

Состоялся релиз масштабной сюжетной модификации Lordbound для The Elder Scrolls V: Skyrim. Команда энтузиастов занималась разработкой этого неофициального дополнения более десяти лет. Проект добавляет в игру свыше 60 часов нового контента.

Skyrim SE "Масштабный мод Lordbound"

Модификация представляет новый регион — долину Друадач, которая по своим размерам превосходит Солстхейм из официального DLC Dragonborn. Эта территория наполнена новыми городами, лагерями, шахтами и руинами. Игроков ждут более 40 квестов и свыше 50 подземелий для исследования.

Сюжетная составляющая Lordbound предлагает три основные квестовые линии, связанные с разными фракциями: можно присоединиться к лорду Хэлану в расследовании тайн его семьи, помочь Имперскому легиону в восстановлении торгового пути или поддержать орков из Гаршакура в защите их нового дома. Разработчики заявляют, что выборы и действия игрока будут иметь последствия, изменяющие положение дел в долине.

Помимо сюжетного контента, мод вводит в Skyrim новое оружие, броню, заклинания и различные расходуемые предметы. Все новые персонажи получили полную озвучку, а для создания атмосферы был написан оригинальный саундтрек.

Создатели отмечают, что, несмотря на релиз, Lordbound все еще является проектом в стадии разработки, поэтому игроки могут столкнуться с ошибками.

14
6
Комментарии:  6
borsic

Не переведён = не вышел (для меня)

14
Faust666999

Наверное долго будут переводить :(

3
Extor Menoger

были бы рукастые пацаны а не шаражные давно бы сделали форк sseTranslator / xTranslator и встроили туда локальную модель нейросетки чтобы переводить за пару секунд любой мод

sa1958

Ничего так.

1
Метафориус

Я так понимаю руссификации текста нет

1
AT_Sagor

Ну не знай, если судить по ролику, то выгладит, как будто бы 10 из 11 лет потрачено на безделье.