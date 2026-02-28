Забытая Долина Скайрима выглядит невероятно в ремейке на Unreal Engine 5.7.2

YouTube-блогер Лео Торрес поделился новым видео, демонстрирующим Забытую Долину Скайрима в Unreal Engine 5.7 с использованием Lumen и Nanite. Это видео может дать вам представление о том, как мог бы выглядеть Скайрим в современном движке.

Этот проект является частью усилий по созданию более реалистичной и соответствующей лору версии Тамриэля. По словам Торреса, сонная маленькая фермерская деревня Рорикстед теперь имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная версия.

Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.7.2, используя графический процессор RTX 3090. Торрес использовал сочетание сторонних моделей и собственных ресурсов, созданных им в Blender. Он также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen — для освещения и отражений. Интересно, что Торрес использовал TSR для сглаживания вместо NVIDIA DLAA.