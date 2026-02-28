ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 494 оценки

Забытая Долина Скайрима выглядит невероятно в ремейке на Unreal Engine 5.7.2

monk70 monk70

YouTube-блогер Лео Торрес поделился новым видео, демонстрирующим Забытую Долину Скайрима в Unreal Engine 5.7 с использованием Lumen и Nanite. Это видео может дать вам представление о том, как мог бы выглядеть Скайрим в современном движке.

Этот проект является частью усилий по созданию более реалистичной и соответствующей лору версии Тамриэля. По словам Торреса, сонная маленькая фермерская деревня Рорикстед теперь имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная версия.

Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.7.2, используя графический процессор RTX 3090. Торрес использовал сочетание сторонних моделей и собственных ресурсов, созданных им в Blender. Он также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen — для освещения и отражений. Интересно, что Торрес использовал TSR для сглаживания вместо NVIDIA DLAA.

22
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
ММВ

Только вот ремейка никого нет. Заголовок не соответствует действительности. Слово "ремейк" нужно заменить на слово "видео"

11
Ahnx

Ну и к чему это? Всё равно Скайрим с такой графикой никогда не будет выпущен.

5
SGate

Ну почему? Обливион выпустили же.

6
WarGods

Реклама движка, очевидно же.

sa1958

Красиво.

1
Комментарий удален
Sivispacempb

Я тоже сначала подумал что сейчас будет речь про то как одну пожилую женщину не могут выселить из дома в Вайтране😃

11
сову уронили

Ну так в серии TES всегда было много пасхалок. Вот и намекнули на Кудельманшу!

4
Dzuybachyk S

Впечатляет но не более )