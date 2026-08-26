Завтра Skyrim получит хотфикс на консолях, исправляющий ошибки

Bethesda выпустит небольшой хотфикс для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition уже 27 августа. Обновление затронет только консольные версии и исправит несколько критических ошибок, появившихся после крупного патча с увеличением хранилища Creations.

Xbox

Устранён вылет, возникающий при многократном открытии карты.

PlayStation

Исправлен краш при использовании экранной клавиатуры в главном меню;

Устранена ошибка, из-за которой игра отображала неверный объём доступного хранилища Creations.

Хотфикс станет продолжением обновления от 20 августа, которое увеличило лимит места для модификаций на PS5 и Xbox до 15 ГБ и добавило ряд улучшений системы Creations.