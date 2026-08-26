Завтра Skyrim получит хотфикс на консолях, исправляющий ошибки

Bethesda выпустит небольшой хотфикс для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition уже 27 августа. Обновление затронет только консольные версии и исправит несколько критических ошибок, появившихся после крупного патча с увеличением хранилища Creations.
Xbox
- Устранён вылет, возникающий при многократном открытии карты.
PlayStation
- Исправлен краш при использовании экранной клавиатуры в главном меню;
- Устранена ошибка, из-за которой игра отображала неверный объём доступного хранилища Creations.
Хотфикс станет продолжением обновления от 20 августа, которое увеличило лимит места для модификаций на PS5 и Xbox до 15 ГБ и добавило ряд улучшений системы Creations.
Держите хотфикс посоны;)
Они не хотят софтлок в квесте Забавы ворожей пофиксить?)))
Багу 15 лет уже))))
Хотфткс от беседки, это значит, что все моды, которые ты ставил для удобства и мега Геймплея... Пойдут на йуххххуухууу.
Вот такие вот дела. Обновы беседки ,это как палка, летящая в твое крутящееся колесо. Здаров!...
всё ещё коплю денег на покупку