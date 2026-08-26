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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 920 оценок

Завтра Skyrim получит хотфикс на консолях, исправляющий ошибки

monk70 monk70

Bethesda выпустит небольшой хотфикс для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition уже 27 августа. Обновление затронет только консольные версии и исправит несколько критических ошибок, появившихся после крупного патча с увеличением хранилища Creations.

Xbox

  • Устранён вылет, возникающий при многократном открытии карты.

PlayStation

  • Исправлен краш при использовании экранной клавиатуры в главном меню;
  • Устранена ошибка, из-за которой игра отображала неверный объём доступного хранилища Creations.

Хотфикс станет продолжением обновления от 20 августа, которое увеличило лимит места для модификаций на PS5 и Xbox до 15 ГБ и добавило ряд улучшений системы Creations.

Вышло обновление для Skyrim Special Edition от 20 августа
Консоли 91 Обновления 42
19
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Lvinomord

Держите хотфикс посоны;)

8
Рикочико

Они не хотят софтлок в квесте Забавы ворожей пофиксить?)))

Багу 15 лет уже))))

4
saa0891
4
Shakodzyn

Хотфткс от беседки, это значит, что все моды, которые ты ставил для удобства и мега Геймплея... Пойдут на йуххххуухууу.

Вот такие вот дела. Обновы беседки ,это как палка, летящая в твое крутящееся колесо. Здаров!...

2
Velander

всё ещё коплю денег на покупку

1
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