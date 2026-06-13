Журналист PC Gamer попытался стать триллионером в Skyrim после новостей об Илоне Маске, но у него ничего не вышло

Пока реальный мир обсуждает новость о том, что Илон Маск якобы стал первым в истории триллионером, редакция PC Gamer решила провести эксперимент: а можно ли достичь подобного богатства в видеоиграх? Вердикт оказался неутешительным - даже там, где правят драконы, магия и оборотни, валюта имеет жесткие рамки. Журналист поделился своим опытом:

Я честно вспомнил все игры, где мне удавалось сколотить миллионы. Но триллион? Это какая-то запредельная сумма. Разве что в Balatro мой рекорд составил 48 миллиардов - но это фишки, а не доллары.

Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия - The Elder Scrolls V: Skyrim. Используя легендарную консольную команду player.additem 0000000f, автор попытался добавить своему персонажу 1 000 000 000 000 золотых монет. Однако расчет не оправдался: вместо горы золота счет игрока ушел в глубокий минус: –2 147 483 647 золотых.

Я подумал, может, игра просто не может отобразить такую цифру? Я зашел в таверну и попытался купить бутылку вина за 19 монет. Безуспешно. Я стал должен трактирщице почти все золото Тамриэля.

Как выяснилось, все дело в древнем техническом ограничении. В Skyrim золото хранится в 32-битной целочисленной переменной со знаком. Ее максимальное значение - 2 147 483 647. Любое число выше этого (даже на единицу) вызывает "переполнение" и превращает счет в отрицательный.

Вот так. Даже в мире, где можно стать вампиром, оборотнем, управлять погодой криком или встретить разумную ящерицу, триллионером стать нельзя. Хотелось бы, чтобы наш мир был хоть чуточку таким же разумным.