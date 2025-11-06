30 лет фанатской энциклопедии The Elder Scrolls: UESP празднует юбилей

Крупнейшая фанатская вики по вселенной The Elder Scrolls — The Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP) — отмечает 30-летний юбилей. Проект стартовал в 1995 году с обсуждений первых игр серии, TES: Arena и Daggerfall, на тематических форумах. С каждой новой частью вики расширялась, пополняясь информацией о лоре, механиках и локациях.

Со временем создателей UESP стали приглашать на официальные мероприятия Bethesda, а сама компания признаёт важность проекта для сообщества. Команда сайта даже участвовала в конкурсе, где главный приз позволял создать персонажа для The Elder Scrolls 6. Хотя победа не досталась фанатам, Bethesda всё равно добавила в игру персонажа, вдохновлённого одной из самых активных участниц сообщества — Лоранной Пайрел.

В комментариях под юбилейным постом геймеры благодарят авторов UESP за многолетний труд и вклад в сохранение истории и деталей вселенной TES. «Фанатам TES повезло, что у них есть вы», — пишет один из пользователей. За три десятилетия UESP превратилась в незаменимый источник информации для фанатов, объединяя сообщество и помогая новым игрокам погружаться в богатый мир The Elder Scrolls.