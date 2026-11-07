Аналитик Circana: даже The Elder Scrolls VI: Sentinel не сможет занять место GTA 6 после её выхода

После выхода GTA 6 игровая индустрия вряд ли получит нового столь же масштабного и массово ожидаемого проекта в лице The Elder Scrolls VI: Sentinel. Такое мнение высказал аналитик Circana Мэт Пискателла, комментируя вопрос о том, сможет ли новая RPG Bethesda стать следующей главной «игрой ожидания» индустрии.

Пискателла подчеркнул, что Sentinel, безусловно, будет огромным релизом, однако франшизы вроде Grand Theft Auto, Call of Duty и NBA 2K находятся в другой категории благодаря своей массовой привлекательности и способности охватывать значительно более широкую аудиторию.

По его мнению, крупные RPG вроде The Elder Scrolls и The Witcher, а также серии уровня God of War способны продаваться десятками миллионов копий, но всё равно работают несколько иначе, чем крупнейшие массовые франшизы. Пискателла отметил, что Rockstar занимает практически уникальное положение на рынке и может позволить себе проекты такого масштаба и уровня риска, который для большинства других компаний был бы слишком велик.

Отдельно аналитик сравнил положение Rockstar с Nintendo — обе компании обладают настолько сильными брендами и лояльной аудиторией, что их крупнейшие релизы способны выходить далеко за пределы обычной игровой аудитории. В случае GTA серия привлекает как активных игроков, так и людей, которые в течение года могут покупать лишь несколько самых известных игр.

При этом Пискателла не пытается принизить потенциал новой The Elder Scrolls. Skyrim и The Witcher 3 разошлись десятками миллионов экземпляров, поэтому Sentinel почти наверняка станет одним из крупнейших RPG-релизов своего поколения. Речь идёт прежде всего о разнице в охвате аудитории и культурном масштабе между крупнейшими RPG и такими массовыми сериями, как GTA.

Bethesda официально раскрыла название The Elder Scrolls VI: Sentinel в начале ноября. Игра находится в разработке уже много лет, однако полноценный геймплей и дату выхода студия пока не показывала. По имеющимся сообщениям, релиз может состояться лишь через несколько лет.