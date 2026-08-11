Аша Шарма о The Elder Scrolls 6: "Масштаб и величие невероятны. Сюжет ещё более впечатляющий"

Генеральный директор Xbox Аша Шарма сообщила, что она недавно играла, или, по крайней мере, смотрела демонстрацию The Elder Scrolls 6.

Сегодня утром видела живое прохождение The Elder Scrolls VI. Масштаб и величие невероятны. Сюжет ещё более впечатляющий.

По всей видимости, это «живое прохождение» было важной презентацией, показанной Шарме и, возможно, другим руководителям Xbox командой разработчиков Bethesda, включая, вероятно, главу Тодда Ховарда, но нельзя с уверенностью сказать, как выглядела конкретная локация и насколько продвинулась демоверсия.

В июне главный креативный директор Xbox Мэтт Бути заверил фанатов, что спустя восемь лет после анонса The Elder Scrolls 6 «идёт хорошо».

Могу сказать вам, после посещения Bethesda, общения с Тоддом и просмотра Elder Scrolls, что она выглядит потрясающе, и работа идет хорошо. «И мы обязательно объявим об этом и действительно представим это в нужное время.