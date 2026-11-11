Bethesda не собирается раскрывать новые подробности The Elder Scrolls 6: Sentinel в день 15-летия Skyrim

Bethesda Game Studios подтвердила, что не станет использовать 15-летие The Elder Scrolls 5: Skyrim для новых анонсов следующей части серии. Разработчики также предупредили, что поклонникам не стоит рассчитывать на крупные новости о The Elder Scrolls 6: Sentinel в ближайшее время.

11 ноября 2011 года состоялся мировой релиз Skyrim, которая впоследствии стала одной из самых известных и высокооценённых RPG в истории. Bethesda переиздавала игру на многочисленных платформах столько раз, что шутки о бесконечных версиях Skyrim давно стали частью игровой культуры.

Несколько дней назад Тодд Говард раскрыл название следующей части серии — The Elder Scrolls 6: Sentinel. Однако подробностей о проекте по-прежнему практически нет, за исключением предполагаемого места действия.

В ответ на ожидания поклонников Bethesda написала в социальных сетях, что не планирует крупных анонсов по Sentinel в ближайшее время. Разработчики поблагодарили аудиторию за интерес, но подчеркнули, что пока не собираются делиться новыми подробностями. Таким образом, юбилей Skyrim не станет поводом для презентации продолжения.

The Elder Scrolls 6 была официально представлена ещё почти десять лет назад, однако с тех пор Bethesda практически не рассказывала о ней. На данный момент известно, что действие игры развернётся как минимум в Хаммерфелле — обширной провинции на юго-западе Тамриэля. Sentinel, в свою очередь, является названием одного из крупнейших городов региона.

Пока поклонникам остаётся ждать дальнейших новостей: Bethesda не раскрыла ни сроки выхода игры, ни дополнительные сведения о её сюжете или игровом процессе.