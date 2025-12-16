Bethesda о разработке The Elder Scrolls VI: "Мы не хотим торопиться"

В рамках масштабного ретроспективного материала о серии Fallout журналистам издания Game Informer удалось получить редкие комментарии от Bethesda Game Studios о ходе разработки самой ожидаемой ролевой игры - The Elder Scrolls VI. Проект, анонсированный еще в 2018 году, с тех пор практически не показывали публике. Студия остается сдержанной в деталях, но впервые за долгое время разработчики поделились своим видением процесса и эмоциями.

Анжела Браудер, директор студии, с энтузиазмом говорит о технологических возможностях нового проекта:

Это прекрасно - вернуться во вселенную The Elder Scrolls. Как любят напоминать нам в интернете, прошло уже немало времени. Индустрия, оборудование и все технологии совершили огромный скачок с тех пор, как мы делали подобную игру в последний раз… Возможности сейчас просто безумные! Иногда я вижу то, что происходит сейчас, и понимаю: "Анжела времен Skyrim никогда не смогла бы представить себе такое". И это круто - быть частью этого. Надеюсь, когда настанет день, и наши фанаты, особенно те, кто с нами всю жизнь, увидят, как далеко мы продвинулись. The Elder Scrolls VI - это бесконечный набор возможностей. Она будет чертовски крутой!

Тодд Говард, директор и исполнительный продюсер, в своей фирменной манере подтвердил прогресс, но уклонился от конкретных сроков:

Разработка продвигается очень хорошо. Большая часть студии работает над шестой частью, но мы всегда пересекаемся в процессе разработки. У нас длительные подготовительные этапы, потому что мы хотим быть уверенными в результатах. Таков процесс. Мы все хотели бы, чтобы он шел немного быстрее - или намного быстрее - но это тот процесс, который мы хотим довести до совершенства.

Эмиль Пальяруло, директор по дизайну студии, напрямую обратился к нетерпению фанатов, проведя аналогию с кулинарией:

Я могу сказать, что работа идет! Забавно, но игроки не оказывают на нас такого давления, как мы сами. И я знаю, что это может расстраивать игроков, которые очень хотят поиграть. Игры требуют много времени, и релизы часто переносятся - взять хотя бы GTA, что было умным решением. Игры такого масштаба требуют не просто долгой разработки, но и долгой полировки, исправления ошибок. Так чего же на самом деле хотят фанаты? Игры, которая выйдет раньше времени и не оправдает ожиданий? Или же индейки, которая пробудет в духовке ровно столько, сколько нужно, чтобы стать вкусной? Думаю, люди хотят второго. Поэтому мы не будем торопиться и будем работать столько, сколько потребуется, чтобы игра получилась великолепной.