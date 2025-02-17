Bethesda устраивает благотворительный аукцион - победитель сможет добавить персонажа в TES VI

Bethesda совместно с благотворительной организацией Make-A-Wish Mid-Atlantic объявила о специальной акции, в рамках которой фанаты The Elder Scrolls могут повлиять на создание персонажа в шестой части культовой RPG.
Компания запустила аукцион, победитель которого получит возможность поработать с разработчиками Bethesda Game Studios и придумать NPC для The Elder Scrolls VI. Все средства, собранные в ходе акции, будут направлены в фонд Make-A-Wish, который исполняет желания детей с тяжёлыми заболеваниями.
На момент объявления минимальная ставка на аукционе достигла $3100. Сообщество фанатов франшизы встретило инициативу с энтузиазмом, ведь это не только уникальный шанс оставить свой след в игре, но и подтверждение того, что Bethesda активно работает над проектом. Некоторые пользователи социальной сети Reddit даже предложили победителю аукциона добавить в игру персонажа по имени “Ходд Товард” — в шутливую честь главы студии Тодда Говарда.
Напомним, что The Elder Scrolls VI была официально анонсирована в 2018 году на E3. Весной 2024 года Bethesda сообщила, что уже тестирует ранние сборки игры.
Занимаются всем чем угодно, но только не игрой.
Напоминает историю с NFT-персонажем в Ждалкер 2
так он появился ?
Я все ещё в шоке, что прошло 7 лет после того тизера. От выхода Скайрима до выхода тизера шестой части прошло меньше времени чем от выхода тизера до наших дней. Справшивется на кой собачий хрен это все нужно было делать так рано
🤔🤔🤔
Хитро придумали провести благотворительность, чтобы снизить налоги посредством пользователей..
Все деньги на TES6 прожрали, теперь собирают что бы хоть что то сделать.
Спенсер даст денег ему не жалко, и спрашивать результат не будет, полная свобода же
на душе стало легче от того факта что 6ку всё ещё делают, а этот момент лично меня порадовал - фанат дали возможность добавить персонажа в игру! Хотя ценник... капиталисты одним словом
за семь лет ни разу не пёрнули инфой, а теперь ДАЙ ДЕНЯК говорят
Пфф, ждём выхода игры, делаем своего персонажа, и добавляем модом, все бесплатно, не считая покупки самой игры
Да интересная инициатива. Это может быть актуально для геймеров-родителей, у которых только родился ребенок или думают заводить. Выходит игра лет через 10-15, ты покупаешь ему игру, и сюрприз - НПС-папа тебе выдает квест.
Новости Simple Jack - что может быть хуже
почему не победители и в каждый город не? может даже целый квесты продавать... Тод ты просчитался...
Ну и брэд вообще конечно
Додик помешан на деньгах и переизданиях, иди ка ты лесом игру сука давай