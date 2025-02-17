Bethesda устраивает благотворительный аукцион - победитель сможет добавить персонажа в TES VI

Bethesda совместно с благотворительной организацией Make-A-Wish Mid-Atlantic объявила о специальной акции, в рамках которой фанаты The Elder Scrolls могут повлиять на создание персонажа в шестой части культовой RPG.

Компания запустила аукцион, победитель которого получит возможность поработать с разработчиками Bethesda Game Studios и придумать NPC для The Elder Scrolls VI. Все средства, собранные в ходе акции, будут направлены в фонд Make-A-Wish, который исполняет желания детей с тяжёлыми заболеваниями.

На момент объявления минимальная ставка на аукционе достигла $3100. Сообщество фанатов франшизы встретило инициативу с энтузиазмом, ведь это не только уникальный шанс оставить свой след в игре, но и подтверждение того, что Bethesda активно работает над проектом. Некоторые пользователи социальной сети Reddit даже предложили победителю аукциона добавить в игру персонажа по имени “Ходд Товард” — в шутливую честь главы студии Тодда Говарда.

Напомним, что The Elder Scrolls VI была официально анонсирована в 2018 году на E3. Весной 2024 года Bethesda сообщила, что уже тестирует ранние сборки игры.