Bethesda выпустила первую официальную футболку по The Elder Scrolls 6: Sentinel

После недавнего раскрытия названия The Elder Scrolls 6: Sentinel Bethesda решила воспользоваться интересом поклонников к будущей RPG и запустила продажу официальной атрибутики. В магазине Bethesda Gear появилась чёрная футболка с логотипом игры за $35. На странице товара компания предлагает фанатам таким образом продемонстрировать своё отношение к следующему путешествию по Тамриэлю.

Для тех, кому одной футболки недостаточно, предусмотрен ещё и вариант подороже — худи за $65. Покупателям даже предлагают оформить рассрочку с платежами по $11 в месяц.

Однако такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Bethesda пока не показала ни одного скриншота Sentinel, а доступная информация об игре ограничивается названием и несколькими деталями лора. Поэтому продажа мерча на этом этапе кажется некоторым поклонникам преждевременной, особенно учитывая, что сама атрибутика представляет собой обычную одежду с нанесённым логотипом.