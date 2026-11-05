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The Elder Scrolls 6: Sentinel 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 803 оценки

Bethesda выпустила первую официальную футболку по The Elder Scrolls 6: Sentinel

IKarasik IKarasik

После недавнего раскрытия названия The Elder Scrolls 6: Sentinel Bethesda решила воспользоваться интересом поклонников к будущей RPG и запустила продажу официальной атрибутики. В магазине Bethesda Gear появилась чёрная футболка с логотипом игры за $35. На странице товара компания предлагает фанатам таким образом продемонстрировать своё отношение к следующему путешествию по Тамриэлю.

Для тех, кому одной футболки недостаточно, предусмотрен ещё и вариант подороже — худи за $65. Покупателям даже предлагают оформить рассрочку с платежами по $11 в месяц.

Однако такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Bethesda пока не показала ни одного скриншота Sentinel, а доступная информация об игре ограничивается названием и несколькими деталями лора. Поэтому продажа мерча на этом этапе кажется некоторым поклонникам преждевременной, особенно учитывая, что сама атрибутика представляет собой обычную одежду с нанесённым логотипом.

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Комментарии:  14
Ваш комментарий
Feel so Good

Ауенная рекламная компания, надёжная лядь как швейцарские часы

Это из разряда:

- У нас есть игра?

- Лучше, у нас есть рисунок логотипа игры!

19
ОгурчикЮрец

😂😂😂

Правильно, вот так и надо начинать.

Мерч пару лет продавать по игре, которой ещё нет. Потом продавать воображаемую игру, а затем просто продать ещё раз пятую часть или DLC для Fallout. Ну или ремастеры старых частей.

Ну что же, Аша поставила на правильную лошадь. Она-то точно Xbox возродит.😂😂

А я ещё ругал гта за карту. Ладно, снимаю притензию с гта 😂

9
yrroodd

Как там Кларксон делал?
Перед вами тарелка с чьей-то блевотиной, и сейчас она ничего не стоит. Но подождите!
Если положить в неё значок БМВ, то она уже стоит 15 фунтов!

4
BigusDickus

а можно сказать, почему моя официальная кружка скайрим с термопринтом обдезла как тварь за несколько месяцев? я лучше носки киберпанк куплю - они точно дольше продержа