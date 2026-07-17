Будут ли TES 6 и Fallout 5 эксклюзивами для Xbox? Тодд Говард заявил, что об этом пока рано говорить

Будущее игр как эксклюзивов для Xbox остаётся большой загадкой, и глава Bethesda, Тодд Говард, не намерен развеивать эти сомнения в ближайшее время. В беседе с Windows Central Говарда напрямую спросили о возможности выпуска The Elder Scrolls 6 и Fallout 5 в качестве эксклюзивов платформ Microsoft, и его ответ был кратким: говорить об этом пока рано.

Вопрос не возник из ниоткуда. В последние месяцы генеральный директор Xbox Аша Шарма и исполнительный директор Мэтт Бути ясно дали понять, что стратегия Microsoft включает в себя ежегодный выпуск эксклюзивов для экосистемы Xbox. Позиция компании заключается в укреплении собственного оборудования, и в этом контексте вопрос о судьбе таких игр, как Fallout 5 и The Elder Scrolls 6, неизбежен.

Репортёр Windows Central прокомментировал:

Я спросил Тодда Говарда, станут ли The Elder Scrolls 6 или Fallout 5 эксклюзивами для Xbox, учитывая задачу генерального директора Xbox Аши Шармы по расширению экосистемы оборудования Xbox. Он сказал, что пока рано комментировать.

Xbox заявила о намерении придерживаться более последовательной стратегии в отношении своих эксклюзивов. По словам Мэтью Болла, у компании есть внутренний план по определению того, какие игры будут эксклюзивными, и он подчеркнул, что анонс Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution — это только начало, доказывающее, что эта политика является частью долгосрочного плана. По словам руководителя, игроки могут ожидать «надёжного потока» эксклюзивных игр, которые укрепят идентичность платформы и оценят инвестиции пользователей в экосистему Xbox.

Тем не менее, компания не собирается полностью отказываться от мультиплатформенных релизов. Игры с сильным упором на многопользовательский режим и модели «живого сервиса», а также проекты, которые уже имели предварительные обязательства по выпуску на других платформах, такие как Fable, будут продолжать выходить на конкурирующих системах.